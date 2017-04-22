Російський ВЕБ назвав кількість охочих придбати українську "дочку"

Російський Внєшекономбанк вже отримав і розглядає чотири пропозиції від потенційних покупців Промінвестбанку.

Про це повідомив голова ВЕБ Сергій Горьков, передає РІА.

"Ми на фінальній стадії, у нас три пропозиції, з'явилося ще одне, вже чотири. Всі вони знаходяться в міжнародній або українській юрисдикції. Так як на останньому етапі з'явилися нові інвестори, ми змушені трохи доуточнювати позицію. Напевно, вже до середини травня ми зможемо щось більш конкретне сказати", — сказав він журналістам.

Повідомляється, що ВЕБ планує продати в першому півріччі 2017 року три дочірніх банки - Глобекс, Связь-банк і український Промінвестбанк.

В березні ЕП повідомляла, що у придбанні Промінвестбанку зацікавлені троє інвесторів - бізнесмени Нурусулім Аркалаєв та Сергій Тронь, екс-голова СБУ Валерій Хорошковський та угорський банківський холдинг ОТП.

Економічна правда