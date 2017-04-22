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США почали антидемпінгове розслідування щодо української сталі

Субота, 22 квітня 2017, 10:00

США почали антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевої катанки з вуглецевої і легованої сталі з України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства торгівлі США, передають "Українські новини".

Крім того, розслідування стосуються також Білорусі, Італії, Південної Кореї, Росії, Південно-Африканської Республіки, Туреччини, Іспанії, Об'єднаних Арабських Еміратів.

Згідно з повідомленням, імпорт катанки з Туреччини та Італії буде перевірений на предмет субсидування, імпорт з інших країн - на предмет демпінгу.

Попередні результати розслідування повинні бути оприлюднені не пізніше 12 травня.

Нагадаємо, що уі 2015 році США зберегли обмеження щодо гарячекатаного плоского прокату з України.

У лютому цього року Європейська комісія вирішила не продовжувати чинне з 1999 року антидемпінгове мито на імпорт сталевих канатів походженням з України та Молдови.

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мита сталь США
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