США почали антидемпінгове розслідування щодо української сталі

США почали антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевої катанки з вуглецевої і легованої сталі з України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства торгівлі США, передають "Українські новини".

Крім того, розслідування стосуються також Білорусі, Італії, Південної Кореї, Росії, Південно-Африканської Республіки, Туреччини, Іспанії, Об'єднаних Арабських Еміратів.

Згідно з повідомленням, імпорт катанки з Туреччини та Італії буде перевірений на предмет субсидування, імпорт з інших країн - на предмет демпінгу.

Попередні результати розслідування повинні бути оприлюднені не пізніше 12 травня.

Нагадаємо, що уі 2015 році США зберегли обмеження щодо гарячекатаного плоского прокату з України.

У лютому цього року Європейська комісія вирішила не продовжувати чинне з 1999 року антидемпінгове мито на імпорт сталевих канатів походженням з України та Молдови.