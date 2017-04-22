Міністр агрополітики хоче запустити ринок землі шляхом продажу права оренди

Першим етапом запуску ринку землі має стати запуск продажу прав оренди на земельні ділянки для сільськогосподарських потреб.

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Моя позиція така: на нинішньому етапі ми можемо говорити виключно про продаж прав оренди на землю і банківську заставу прав оренди, щоб під ці права можна було залучати додаткові інвестиції аграріям у бізнесі. Права власності на землю залишаться у селян і ці права не будуть предметом господарських відносин", - заявив в ефірі "5 каналу" голова Мінагрополітики.

За його словами, він озвучить свою позицію в уряді, але позиція Кабміну стане відомою після того, коли всі міністри визначаться зі своєю думкою з цього питання.

"Я думаю, що цю позицію я зможу обстояти в парламенті, оскільки вона не зачіпає насущних інтересів, приносить додаткові інвестиції в галузь, створює ціноутворення, робить ринок більш динамічним і прозорим", - сказав Кутовий.

Він уточнив, що права оренди великими компаніями (2-3 тис. га) вже давно в Україні продаються разом із корпоративними правами, а фермер, який хотів би придбати права оренди на 15 га, цього зробити не може, оскільки для цього йому потрібно створювати ТОВ, отримувати корпоративні права, вести бухгалтерію.

"Тому сьогодні великі компанії мають право торгувати договорами оренди, а дрібні фермери залишаються усунутими", - додав міністр.

Він вважає, що парламент, найімовірінше, не підтримає ідею з можливістю продажу землі до 200 га фізособам-українцям. Імовірність підтримки законопроекту про продаж прав оренди більш висока.

Кутовий додав, що запуск ринку шляхом дозволу продажу 200 га фізособам навряд чи зможе принести великі інвестиції в АПК, тоді як емфітевзис дасть змогу і дрібним та великим виробникам використовувати право оренди як банківську заставу.

При цьому фактично люди залишатимуться власниками паїв, а здаючи їх в довгострокову оренду, зможуть отримати солідну суму, яка відповідатиме вартості продажу землі у разі скасування мораторію.

Як відомо, запровадження земельного ринку – одна з вимог Міжнародного валютного фонду, які прописані в меморандумі про співпрацю між Україною та Фондом.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що законопроект про земельну реформу може з'явитися у Раді через один-два місяці.

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