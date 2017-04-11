OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 11 апреля.

О пенсиях. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в рамках пенсионной реформы будут повышены пенсии для 9 млн пенсионеров и отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

А в пенсионной реформе, которую Кабинет министров подаст на рассмотрение парламента, нет ни одного параметра о повышении пенсионного возраста.

О конфискации угля. Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на оккупированных территориях, который будут пытаться продавать в Украине под видом российского или другого происхождения.

О ТЭС. 11 апреля остановлена работа Криворожской ТЭС, входящей в холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Ранее из-за необходимости экономить уголь в Украине остановили работу Трипольская и Змиевская ТЭС, входящие в государственное ПАО Центрэнерго, и Приднепровская ТЭС, входящая в ДТЭК.

Про ДТЭК и Крым. ПАО "ДТЭК Крымэнерго" начал процедуру разрешения инвестиционного спора с Российской Федерацией в рамках Соглашения между Кабинетом Министров и правительством РФ о взаимной защите инвестиций.

Об РФ и ОРДЛО. Железная руда российской компании "Северсталь" может быть переправлена на Енакиевский и Алчевский метзаводы, которые с марта захвачены боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об обязательствах перед МВФ. Украина обязалась перед МВФ с 1 августа 2017 года ввести абонплату за подключение к услугам централизованного отопления.

О "Нафтогазе". По результатам 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд гривен, который был обеспечен преимущественно прибылью от транзита.

А еще взаимные претензии российского "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд и 17,9 млрд долларов.

О Гройсмане и Тимошенко. В случае, если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК "Нафтогаз" по иску "Нафтогаза" с российским "Газпрома" по контракту на закупку газа, придется передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег, заявил сегодня премьер-министр Владимир Гройсман.

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