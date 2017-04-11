В Україні з початку місяця зупинилася четверта ТЕС

11 квітня зупинена робота Криворізької ТЕС, що входить в холдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це Liga.Net повідомили в прес-службі компанії.

"Через блокаду поставок вугілля з Донбасу з лютого Криворізька ТЕС не отримує паливо. Станція працювала одним блоком максимально довго, щоб забезпечити теплом 14 тисяч жителів Зеленодольська до закінчення опалювального сезону. Криворізька ТЕС зможе відновити роботу після надходження вугілля", - сказано в повідомленні.

На складі Криворізької ТЕС залишається близько 30 тисяч т вугілля - обов'язковий необхідний резервний запас палива на випадок позаштатної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

У разі необхідності ТЕС зможе в будь-який момент включитися в роботу. Криворізька ТЕС, а також Придніпровська ТЕС компенсують потужність Дніпровського енерговузла під час ремонтів на Запорізькій АЕС.

"Щоб закупити імпортне вугілля для Криворізької ТЕС, потрібні додаткові ресурси. Ціна на імпорт в два рази вище за ціну на українське вугілля ($110-115/т). При цьому борг ДП Енергоринок перед Криворізькою ТЕС на 1 березня становив 463 млн гривень", - заявив директор Криворізької ТЕС Віталій Пітько.

"Протягом кількох місяців Криворізька ТЕС буде стояти, щоб за цей час привезти хоча б мінімально необхідний запас вугілля на її склади. ДТЕК вже законтрактував одне судно з антрацитом. Його постачання очікується в травні", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через необхідність економити вугілля в Україні зупинили роботу Трипільська і Зміївська ТЕС, що входять в державне ПАТ Центренерго, і Придніпровська ТЕС, що входить в ДТЕК.