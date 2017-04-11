ДТЕК оцінив свої втрати в Криму в півмільярда доларів. Ініціював спір

ПАТ "ДТЕК Крименерго" почав процедуру вирішення інвестиційного спору з Російською Федерацією в рамках Угоди між Кабінетом міністрів і урядом РФ про взаємний захист інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Як зазначається, даний спір викликаний націоналізацією інвестицій компанії на території окупованого Криму.

"У разі якщо спір не буде вирішений шляхом переговорів, "ДТЕК Крименерго" планує передати його на розгляд в міжнародний арбітраж. Сума компенсації фактичних і потенційних збитків компанії може становити понад 500 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Для захисту своїх інтересів "ДТЕК Крименерго" залучив міжнародну юридичну компанію Covington and Burling LLP.

"З моменту незаконного захоплення "ДТЕК Крименерго" ми активно займалися відновленням документів, формуванням доказової бази, розробкою юридичної стратегії", - заявив виконуючий обов'язки генерального директора ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

"Завершивши комплексний аналіз міжнародної практики і аналогічних прецедентів, ми направили на адресу РФ офіційне повідомлення про інвестиційний спір в рамках угоди про взаємний захист інвестицій між Україною і Росією", - додав він.

"Угода між Кабінетом міністрів і урядом РФ про взаємний захист інвестицій передбачає можливість вирішення спорів шляхом переговорів, після яких сторони мають право звернутися до арбітражу", - йдеться в повідомленні.

"ДТЕК Крименерго" був найбільшим постачальником електроенергії Криму і забезпечував понад 80% поставок електроенергії на території Кримського півострова.

Згідно з повідомленням, вартість рухомого і нерухомого майна "ДТЕК Крименерго", яке було "націоналізовано" окупантами, становить понад 500 млн доларів.

ДТЕК - найбільший енергетичний холдинг України з активами у видобутку вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії, альтернативній енергетиці та видобутку природного газу.

Входить до складу фінансово-промислової групи СКМ, акціонером якої є Рінат Ахметов.

Економічна правда