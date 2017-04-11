Уряд запропонує скасувати оподаткування пенсій з 1 жовтня

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в рамках пенсійної реформи буде підвищено пенсії для 9 млн пенсіонерів та скасовано оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

Про це він заявив 11 квітня під час прес-конференції.

"Перше – ми маємо побудувати справедливу систему, не може бути, щоб 85% пенсіонерів всі живуть на мінімальні пенсії. Ми маємо здолати цю систему. Друга позиція – ми маємо побудувати в середньостроковій перспективі. Я би хотів, щоб в 2024 році замість того що ми маємо сьогодні 140 млрд дефіциту Пенсійного фонду, ми би вийшли та сказали, що дефіцит Пенсійного фонду дорівнює нуль, або наближається до нуля", - зазначив прем’єр.

За його словами, зменшення дефіциту дасть можливість інвестувати в розмір пенсій та якість життя українських громадян.

"Третя позиція – це реформа, яка дасть підняти українським громадянам пенсії. Ми пропонуємо з 1 жовтня підняти пенсії українським пенсіонерам. Ми зробимо осучаснення пенсій для 5,6 млн громадян", - додав він.

За словами Гройсмана, приблизно 1,3 млн отримають підвищення пенсій до 200 грн. 1,2 отримають підвищення від 200 до 500 грн щомісячно. 1,93 отримають підвищення від 500 до 1000 грн.

"Це не разова подачка, це постійна система, яка дасть можливість людям щомісяця отримувати підвищену пенсію в Україні. І ще 1,1 млн – отримають понад 1000 грн в самій системі. Ми пропонуємо реформу, яка дасть можливість по таким цифрам вийти на 5,6 млн пенсіонерів", - зазначив прем’єр.

Також він зазначив, що уряд планує наблизити індексацію з грудня на 1 жовтня.

"І це буде означати, що 9 млн пенсіонерів з 12 млн отримають підвищення своїх пенсій. І з 1 жовтня ми запропонуємо відмінити оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

Ми підвищимо пенсії 9 млн, ми відмінимо оподаткування пенсій з 1 жовтня і єдине що нам потрібно – це підтримка парламенту", - додав він.

Нагадаємо, раніше МВФ заявил, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.