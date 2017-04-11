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"Газпром" вимагає від "Нафтогазу" понад 45 мільярдів доларів в арбітражі

Вівторок, 11 квітня 2017, 14:01

Взаємні претензії російського "Газпрому" і "Нафтогазу України" за договором купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд і 17,9 млрд доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на річну звітність "Нафтогазу".

"Фінансові претензії "Нафтогазу" за контрактом включають в себе відшкодування переплати за газ (17,9 млрд доларів), претензії "Газпрому" - неоплачені рахунки за листопад 2013 - травень 2014 року (2,9 млрд доларів) і оплату не поставленого газу на вимогу "бери або плати" (42,8 млрд доларів)", - йдеться у повідомленні.

"Грошові вимоги до арбітражу постійно оновлюються до винесення рішень, зокрема, за розрахунками відсотків", - уточнюється в звітності.

Як зазначається, кінцевий термін винесення рішення арбітражем за контрактом купівлі-продажу газу в даний час складає 30 квітня 2017 року, за контрактом транзиту газу - 30 червень 2017 року. Обидві дати можуть бути переглянуті арбітражем на прохання трибуналу.

В "Нафтогазі" зазначають, що в ході процесу по обох справах "Газпром" застосував єдиний підхід, наполягаючи, що, по суті, контракти повинні залишитися незмінними і застосовуватися на підставі тлумачення російською компанією.

У свою чергу, НАК наполягає на перегляді або тлумаченні обох контрактів відповідно до європейських стандартів і вимог, на забезпеченні конкурентоспроможної ціни і економічно обґрунтованих тарифів, оскільки ці цілі відповідають заявленій меті обох сторін на момент переговорів і укладення контрактів у січні 2009 року, а саме положення про перегляд ціни і тарифу.

"У той же час обидва контракти містять положення, які відхиляються від європейських стандартів. Слід зазначити, що положення про обсяг і "бери або плати" в контракті з купівлі-продажу газу є порушенням європейського і українського законодавства про конкуренцію", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений в 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери, або плати".

Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат і скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позови.

Винесення рішення арбітрами за контрактом на поставку газу планується в квітні 2017 року.

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