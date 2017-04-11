"Нафтогаз" получил 26,5 миллиарда гривен прибыли

По результатам 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд гривен, который был обеспечен преимущественно прибылью от транзита.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом, как отмечается, компания получила убыток по направлению деятельности "Оптовая торговля газом" в размере 2,9 млрд гривен.

"40% убытка обусловлено реализацией газа для потребителей, которые подпадают под действие специальных обязанностей", - сообщает компания.

Как отмечается, наиболее прибыльным сегментом деятельности "Нафтогаза" был транзит природного газа (28,7 млрд гривен прибыли).

Кроме того, "Нафтогаз" получил положительный результат от участия в капитале предприятий группы (2,4 млрд гривен прибыли).

"С другой стороны, убыточной была деятельность по оптовой торговле газом (2,9 млрд гривен убытка). Еще 1,7 млрд гривен убытков принесли другие расходы, уменьшенные на другие доходы. В эту сумму включены обеспечения под судебные дела, потери от курсовых разниц, доходы по остаткам на счетах и другие начисления", - говорится в сообщении.

"По сравнению с 2015 годом, доходы от транзита газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд гривен. Это произошло из-за увеличения объема транзита на 15,1 млрд кубометров (22,5%) и девальвации национальной валюты", - заявили в компании.

Согласно сообщению, уменьшение убытков от оптовой торговли газом (2,9 млрд гривен против 42,4 млрд гривен в 2015 году) стало следствием реформирования рынка природного газа.

"В 2016 году Нафтогаз получил прибыль от участия в капитале предприятий группы в размере 2,4 млрд гривен, тогда как по результатам 2015 года убыток по этому направлению составил 6,2 млрд гривен", - сообщает компания.

Экономическая правда