ЗМІ: Російська "Северсталь" може постачати руду бойовикам в ОРДЛО

Залізна руда російської компанії "Северсталь" може бути переправлена на захоплені бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" Єнакіївський і Алчевський метзаводи.

Про це пише "Комерсант".

В "Северсталі" наполягають, що не торгують з терористичними організаціями, але російські експерти вказують на можливість поставок через посередників.

Правління "РЖД" оголосило про введення до кінця року знижки в 25% на перевезення залізорудної сировини зі станції Череповець-2 на станцію Успенська в Ростовській області і зі станції Костомукша-товарна на станцію Ліски у Воронезькій області, пише видання.

Станція Череповець-2 обслуговує Череповецкий меткомбінат "Северсталі", поблизу Костомукша-товарної також розташований її "Карельський окатиш". Успенська - прикордонна станція між РФ і тією частиною Донецької області, яка підконтрольна терористам "ДНР".

В "Северсталі" не коментують введення знижок. У РЖД пояснили, що "будь-яка знижка вводиться виходячи з економічної доцільності" і може бути введена як за зверненням вантажовідправника, так і з ініціативи монополії, але не пояснили, як все працює в даному випадку.

Максим Худалов з АКРА вказує, що постачанням ЗРС "Северсталі" в так звані "ДНР" і "ЛНР" можуть зайнятися посередники, яким не страшні санкції, а знижка від РЖД дозволить знизити собівартість продажів на 7-10%.

На думку Худалова, цього цілком вистачило б захопленим терористами підприємствам, виходячи з їх торішніх показників і ймовірних проблем з ринком збуту.

"Знижка, ймовірно, вводиться для того, щоб створити можливість підтримки роботи меткомбінатів на території так званих "ДНР" і "ЛНР" в умовах, коли залізничне сполучення з підконтрольними територіями України заблоковано", - каже глава "Infoline-Аналітики" Михайло Бурмістров, погоджуючись, що відправки, найімовірніше, будуть здійснювати неафілійовані трейдери.

Зараз обсяги перевезень на зазначені станції невеликий - до 19,3 тисяч тонн в місяць, при цьому ЗРС туди в березні перевозилася, додає він.

Нагадаємо, заступник голови російського уряду Дмитро Козак на початку березня запропонував найбільшим промисловим групам постачати залізну руду бойовикам так званих "ДНР" і "ЛНР".

Як відомо, 1 березня донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

18 лютого сайт Кремля оприлюднив указ за підписом президента РФ про визнання на території Російської Федерації документів, які видані громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях Луганської та Донецької областей, окупованих проросійськими бойовиками.

Секретар РНБОУ Олександр Турчинов заявив, що підписанням даного указу президент РФ Володимир Путін юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання і вийшов з "Мінського процесу".

Президент України Петро Порошенко назвав підписання Путіним указу "черговим доказом російської окупації і порушення норм міжнародного права".