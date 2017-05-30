"Кому винен — усіх прощаю". Як Кабмін "дарував" внутрішній борг наступникам

Уряд схвалив реструктуризацію, яка дозволить заощадити на обслуговуванні внутрішнього держборгу тільки в 2017 році понад 10 млрд грн. Частину коштів планується направити на дороги. За рахунок чого це вдалося зробити, чи буде економія?

24 мая. Заседание Кабмина.

— Четыре-два-три. Маркарова. Есть замечания? Прошу поддержать, — обратился премьер-министр Владимир Гройсман к первому замминистра финансов Оксане Маркаровой и членам Кабмина.

Цифры, которые он озвучил, это номер пункта из повестки дня заседания Кабмина.

— Надеюсь, что нет. Прошу поддержать. Это… — начала говорить Оксана Маркарова.

— Поддержать? Все, решение поддержано, — быстро констатировал премьер.

Этим малопонятным диалогом в десять секунд Кабинет министров осуществил масштабную операцию с внутренним госдолгом, которая планировалась много лет.

За последние пять лет внутренний госдолг Украины увеличился в 3,7 раза. Еще в конце 2012 он составлял 190 млрд грн, а в марте 2017 достиг почти 700 млрд грн.

99% внутреннего госдолга приходится на гривневые облигации внутреннего займа (ОВГЗ). Больше половины, а именно 378 млрд грн, находится в собственности у Нацбанка. Минфин должен платить Нацбанку за их обслуживание и погашение.

С одной стороны, финансовые отношения двух ведомств напоминают перекладывание из одного госкармана в другой. С другой — накопление внутреннего госдолга и разные сроки погашения ОВГЗ приводят к неравномерной нагрузке на бюджет.

Кабмин нашел способ как это изменить. Накануне правительство одобрило так называемый "репрофайлинг" — реструктуризацию выплат по обслуживанию и погашению ОВГЗ, которые находятся в портфеле НБУ.

Цель правительства — сбалансировать долговую нагрузку на бюджет и сэкономить на выплатах по обслуживанию госдолга только в 2017 году свыше 10 млрд грн.

За счет репрофайлинга чиновники хотят освободить дополнительный ресурс для финансирования дорог.

ЭП выясняла, сколько удастся сэкономить Кабмину, хватит ли на дороги, и может ли быть этот шаг эффективным.

Спасение банков. Расплата

Начиная с 2008 года власти стали чаще использовать ОВГЗ как способ закрытия бюджетных дыр. Капитализация госбанков, докапитализация "Нафтогаза" и Фонда гарантирования вкладов физлиц решались путем выпуска ОВГЗ, которые потом скупал Нацбанк.

Только с 2016 года регулятор отказался от пагубной практики активного выкупа ОВГЗ.

Если вплоть до конца 2015 года портфель государственных ценных бумаг в собственности центробанка активно рос, то после этого, отмечает главный экономиста "Альфа-банк Украина" Алексей Блинов, НБУ стал его сокращать, воздерживаясь от покупки новых.

Исключением стал эпизод с выкупом облигаций в поддержку докапитализации Приватабанка в последние дни 2016 года.

В целом же в 2016 году портфель ОВГЗ в собственности НБУ сократился на 8 млрд грн. Сокращается он и в 2017 — за четыре месяца на 4 млрд грн.

Тем не менее, до 2020 года нагрузка остается высокой.

"В 2017-2020 годах Минфин должен обеспечить погашение свыше 50% ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ. В том числе, в 2017 году – 46,4 млрд грн, в 2018-58,5 млрд грн в 2019 – 78 млрд грн, в 2020 – 47,9 млрд грн", — говорится к пояснительной записке к проекту постановления о репрофайлинге.

Сколько Украина должна, миллиарды

доллар гривна % Общая сумма государствееного и гарантированного государством долга 72,35 1951,85 100,00 Госдолг 62,13 1676,13 85,87 Внутренний 25,93 699,60 35,84% 1. Задолженность по выпущенным ОВГЗ на внутреннем рынке 25,84 697,12 35,72% ОВГЗ (10 - летние) 3,01 81,32 4,17% ОВГЗ (11 - летние) 0,64 17,38 0,89% ОВГЗ (12 - летние) 0,15 3,94 0,20% ОВГЗ (12 - летние) 1,06 28,50 1,46% ОВГЗ (13 - летние) 1,55 41,82 2,14% ОВГЗ (14 - летние) 2,08 56,15 2,88% ОВГЗ (15 - летние) 1,97 53,09 2,72% ОВГЗ (18 - летние) 1,08 29,03 1,49% ОВГЗ (2 - летние) 2,50 67,42 3,45% ОВГЗ (3 - летние) 0,76 20,62 1,06% ОВГЗ (4 - летние) 0,58 15,55 0,80% ОВГЗ (5 - летние) 5,55 149,62 7,67% ОВГЗ (6 - месячные) 0,00 0,01 0,00% ОВГЗ (6 - летние) 0,85 22,85 1,17% ОВГЗ (7 - летние) 1,66 44,74 2,29% ОВГЗ (8 - летние) 1,02 27,42 1,40% ОВГЗ (9 - месячные) 0,03 0,79 0,04% ОВГЗ (9 - летние) 1,37 36,87 1,89% 2. Задолженность перед банковскими и другими финучреждениями 0,09 2,48 0,13% НБУ 0,09 2,48 0,13% Внешний 36,20 976,50 50,03% Гарантированный государтсвом долг 10,22 275,72 14,13 Внутренний 0,72 19,32 0,99 Внешний 9,5 256,4 13,14

* Министерство финансов, на 31 марта 2017

В свою очередь, инициативы по репрофайлингу в мае также не случайны. По словам Блинова, наступает череда погашений старых ОВГЗ, находящихся у НБУ.

Так, 31 мая истекает срок обращения ОВГЗ на 1,03 млрд грн, которые были выпущены в 2009 году для увеличения капитала падающего Укргазбанка. 7 июня истекает срок по облигациям на 1,12 млрд грн, выпущенных для спасения банка "Киев" в том же 2009 году. А 14 июня подходит к сроку погашение по 940 млн грн, выпущенных для капитализации печально известного Родовид банка.

"Соответственно, отсрочка погашения этих ценных бумаг моментально улучшит финансовую ликвидность госбюджета", — констатирует эксперт.

Сколько хотят сэкономить

Репрофайлинг коснется не всех ОВГЗ, которые находятся в портфеле НБУ, а только ценных бумаг на сумму 221,6 млрд грн.

"Чтобы равномерно распределить выплаты ОВГЗ в портфеле Нацбанка не обязательно "удлинять" все бумаги, можно ограничиться теми, которые создают излишнюю нагрузку в ближайшие годы", — объясняет главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Билан.

В процессе переговоров Мифин и Нацбанк обсуждали различные варианты репрофайлинга: с фиксированной ставкой доходности или привязанной к инфляции, всего портфеля или только его части.

Какие прописаны основные параметры в принятом Кабмином варианте проекта?

Так, объем новых ОВГЗ составит до 229 млрд грн, номинальная стоимость купонной облигации – 1000 грн. Срок обращения — от 8 до 30 лет. Выпуски новых облигаций погашаются единым платежом дважды в год — в мае и ноябре.

Ставка процентного дохода привязана к инфляции. Она будет определяться по формуле: годовая инфляция +1,5%, которая фиксируется не более, чем за два месяца до даты выплаты процентного дохода.

Новые ОВГЗ начнут погашаться в период с 2025 по 2047 годы.

"В своих действиях НБУ и Минфин исходили из того, чтобы распределить расходы на погашение основной суммы в ОВГЗ в портфеле НБУ и, соответственно, нагрузку на бюджет равномерно по годам на протяжении следующих 30 лет", — сообщили ЭП в пресс-службе Нацбанка.

"Такой подход позволит распределить погашение ОВГЗ равномерно — приблизительно на 13 млрд грн ежегодно до 2047 года", — добавили в центробанке.

По ожиданиям Минфина, в случае успешного репрофайлинга, в этом году выплаты по погашению уменьшатся на 25,6 млрд, а сэкономить на обслуживании удастся 10,1 млрд грн.

Что может помешать экономии

Эффект от экономии может оказаться меньшим и на это есть две причины.

Фактор первый — инфляция

Процентные выплаты по ОВГЗ привязаны к инфляции, и, если она окажется выше годового прогноза, расходы на обслуживание этих бумаг увеличатся.

"Поскольку тарифы на газ были приведены к импортному паритету, динамика инфляции теперь зависит в основном от рыночных факторов, в первую очередь от динамики валютного курса. Украинская экономика остается подверженной внешним шокам и скачки курса исключать нельзя", — отмечает Билан.

Но с другой стороны, считает эксперт, после репрофайлинга правительство будет больше заинтересовано в том, чтобы проводить сдержанную бюджетную политику и не создавать дополнительные валютные и инфляционные риски.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович допускает, что именно из-за инфляционных рисков под репрофайлинг попали не все облигации, а только их часть.

"Это позволит снизить влияние роста инфляции на стоимость обслуживания. А также погасить часть облигаций раньше 2025 года", — отмечает он.

По словам Котовича, такой инструмент как ОВГЗ с выплатой купона в зависимости от уровня инфляции может быть интересен для негосударственных пенсионных фондов, поскольку его доходность будет гарантированно выше уровня инфляции.

Фактор второй — докапитализация Приватбанка

В бюджете на 2017 год не предусмотрены средства на обслуживание ОВГЗ по докапитализации Приватбанка и других госбанков.

"Докапитализация Привата может снизить сумму экономии (будут выпущены дополнительные ОВГЗ, которые также нужно будет обслуживать, ЭП), но насколько — будет понятно после объявления необходимых сумм и параметров ОВГЗ. Думаю, дополнительные расходы не превысят 2 млрд грн", — прогнозирует Билан.

"Мы подали свои предложение по докапитализации набсовету, он свое решение принял и передал его министерству финансов", — сообщил в комментарии ЭП Александр Шлапак. На вопрос, о какой сумме идет речь, он не ответил.

В апреле Валерия Гонтарева оценивала необходимость докапитализации Привата в 30 млрд грн. Экс-замминистра финансов Игорь Уманский уверен, что сумма будет большей.

"На докапитализацию потребуется 38,9 млрд грн, при том, что EY в своем аудите сказали о 57 млрд грн. Но на данном этапе сумма, которая "горит" и требует срочного формирования резервов — это 38,9 млрд грн. Набсовет Привата утвердил ее на своем последнем заседании", — сообщил ЭП Уманский.

Согласно его расчетам, на выплату процентов по ОВГЗ, выпущенных для докапитализации Привата и других госбанков, может понадобиться порядка 12-14 млрд грн.

"А это уже на 2-4 млрд больше озвученных 10 млрд. То есть очень похоже на то, что с дорогами придется повременить — чистой экономии хоть бы на выплату процентов хватило", — говорит он.

Долги против дорог

В феврале этого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что репрофайлинг позволит увеличить финансирование дорожной отрасли на 15 млрд грн — ориентировочно до 35 млрд грн.

Эта экономия, уточняет Уманский, считалась при условии, что репрофайлинг будет проведен в январе, он будет касаться всего объема ОВГЗ в портфеле НБУ и по ставке 8%, а не 8+1,5%.

"С точки зрения нагрузки на бюджет на самом деле неплохо получается. График выплат значительно улучшается. Только вот к "экономии" есть вопросы", — отмечает Уманский.

Во-первых, уменьшения суммы погашения нельзя отнести к чистой экономии. Меняется вопрос ликвидности бюджета текущего года, но позже все равно эти суммы надо будет уплатить.

Во-вторых, в классификации расходов бюджета нет такой статьи как "погашение госдолга", есть только "обслуживание", на которое Украина должна направить в этом году 111,3 млрд грн.

Это значит, что вышеупомянутую экономию на процентах на 10,1 млрд можно считать сокращением расходов, а уменьшение суммы погашения — нет.

А чтобы выделить дополнительный ресурс на дороги, нужно увеличивать именно расходы. Поэтому перспектива увеличения дорожного бюджета пока туманна.

На вопросы ЭП о сроках докапитализации Привата, объемах процентных выплат, связанных с нею, и перспективе выделения средств на дороги от репрофайлинга в министерстве финансов не ответили.