"Кому винен — усіх прощаю". Як Кабмін "дарував" внутрішній борг наступникам
24 мая. Заседание Кабмина.
— Четыре-два-три. Маркарова. Есть замечания? Прошу поддержать, — обратился премьер-министр Владимир Гройсман к первому замминистра финансов Оксане Маркаровой и членам Кабмина.
Цифры, которые он озвучил, это номер пункта из повестки дня заседания Кабмина.
— Надеюсь, что нет. Прошу поддержать. Это… — начала говорить Оксана Маркарова.
— Поддержать? Все, решение поддержано, — быстро констатировал премьер.
Этим малопонятным диалогом в десять секунд Кабинет министров осуществил масштабную операцию с внутренним госдолгом, которая планировалась много лет.
За последние пять лет внутренний госдолг Украины увеличился в 3,7 раза. Еще в конце 2012 он составлял 190 млрд грн, а в марте 2017 достиг почти 700 млрд грн.
99% внутреннего госдолга приходится на гривневые облигации внутреннего займа (ОВГЗ). Больше половины, а именно 378 млрд грн, находится в собственности у Нацбанка. Минфин должен платить Нацбанку за их обслуживание и погашение.
С одной стороны, финансовые отношения двух ведомств напоминают перекладывание из одного госкармана в другой. С другой — накопление внутреннего госдолга и разные сроки погашения ОВГЗ приводят к неравномерной нагрузке на бюджет.
Кабмин нашел способ как это изменить. Накануне правительство одобрило так называемый "репрофайлинг" — реструктуризацию выплат по обслуживанию и погашению ОВГЗ, которые находятся в портфеле НБУ.
Цель правительства — сбалансировать долговую нагрузку на бюджет и сэкономить на выплатах по обслуживанию госдолга только в 2017 году свыше 10 млрд грн.
За счет репрофайлинга чиновники хотят освободить дополнительный ресурс для финансирования дорог.
ЭП выясняла, сколько удастся сэкономить Кабмину, хватит ли на дороги, и может ли быть этот шаг эффективным.
Спасение банков. Расплата
Начиная с 2008 года власти стали чаще использовать ОВГЗ как способ закрытия бюджетных дыр. Капитализация госбанков, докапитализация "Нафтогаза" и Фонда гарантирования вкладов физлиц решались путем выпуска ОВГЗ, которые потом скупал Нацбанк.
Только с 2016 года регулятор отказался от пагубной практики активного выкупа ОВГЗ.
Если вплоть до конца 2015 года портфель государственных ценных бумаг в собственности центробанка активно рос, то после этого, отмечает главный экономиста "Альфа-банк Украина" Алексей Блинов, НБУ стал его сокращать, воздерживаясь от покупки новых.
Исключением стал эпизод с выкупом облигаций в поддержку докапитализации Приватабанка в последние дни 2016 года.
В целом же в 2016 году портфель ОВГЗ в собственности НБУ сократился на 8 млрд грн. Сокращается он и в 2017 — за четыре месяца на 4 млрд грн.
Тем не менее, до 2020 года нагрузка остается высокой.
"В 2017-2020 годах Минфин должен обеспечить погашение свыше 50% ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ. В том числе, в 2017 году – 46,4 млрд грн, в 2018-58,5 млрд грн в 2019 – 78 млрд грн, в 2020 – 47,9 млрд грн", — говорится к пояснительной записке к проекту постановления о репрофайлинге.
Сколько Украина должна, миллиарды
|доллар
|гривна
|
%
|Общая сумма государствееного и гарантированного государством долга
|72,35
|1951,85
|100,00
|Госдолг
|62,13
|1676,13
|85,87
|Внутренний
|25,93
|699,60
|35,84%
|1. Задолженность по выпущенным ОВГЗ на внутреннем рынке
|25,84
|697,12
|35,72%
|ОВГЗ (10 - летние)
|3,01
|81,32
|4,17%
|ОВГЗ (11 - летние)
|0,64
|17,38
|0,89%
|ОВГЗ (12 - летние)
|0,15
|3,94
|0,20%
|ОВГЗ (12 - летние)
|1,06
|28,50
|1,46%
|ОВГЗ (13 - летние)
|1,55
|41,82
|2,14%
|ОВГЗ (14 - летние)
|2,08
|56,15
|2,88%
|ОВГЗ (15 - летние)
|1,97
|53,09
|2,72%
|ОВГЗ (18 - летние)
|1,08
|29,03
|1,49%
|ОВГЗ (2 - летние)
|2,50
|67,42
|3,45%
|ОВГЗ (3 - летние)
|0,76
|20,62
|1,06%
|ОВГЗ (4 - летние)
|0,58
|15,55
|0,80%
|ОВГЗ (5 - летние)
|5,55
|149,62
|7,67%
|ОВГЗ (6 - месячные)
|0,00
|0,01
|0,00%
|ОВГЗ (6 - летние)
|0,85
|22,85
|1,17%
|ОВГЗ (7 - летние)
|1,66
|44,74
|2,29%
|ОВГЗ (8 - летние)
|1,02
|27,42
|1,40%
|ОВГЗ (9 - месячные)
|0,03
|0,79
|0,04%
|ОВГЗ (9 - летние)
|1,37
|36,87
|1,89%
|2. Задолженность перед банковскими и другими финучреждениями
|0,09
|2,48
|0,13%
|НБУ
|0,09
|2,48
|0,13%
|Внешний
|36,20
|976,50
|50,03%
|Гарантированный государтсвом долг
|10,22
|275,72
|14,13
|Внутренний
|0,72
|19,32
|0,99
|Внешний
|9,5
|256,4
|13,14
* Министерство финансов, на 31 марта 2017
В свою очередь, инициативы по репрофайлингу в мае также не случайны. По словам Блинова, наступает череда погашений старых ОВГЗ, находящихся у НБУ.
Так, 31 мая истекает срок обращения ОВГЗ на 1,03 млрд грн, которые были выпущены в 2009 году для увеличения капитала падающего Укргазбанка. 7 июня истекает срок по облигациям на 1,12 млрд грн, выпущенных для спасения банка "Киев" в том же 2009 году. А 14 июня подходит к сроку погашение по 940 млн грн, выпущенных для капитализации печально известного Родовид банка.
"Соответственно, отсрочка погашения этих ценных бумаг моментально улучшит финансовую ликвидность госбюджета", — констатирует эксперт.
Сколько хотят сэкономить
Репрофайлинг коснется не всех ОВГЗ, которые находятся в портфеле НБУ, а только ценных бумаг на сумму 221,6 млрд грн.
"Чтобы равномерно распределить выплаты ОВГЗ в портфеле Нацбанка не обязательно "удлинять" все бумаги, можно ограничиться теми, которые создают излишнюю нагрузку в ближайшие годы", — объясняет главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Билан.
В процессе переговоров Мифин и Нацбанк обсуждали различные варианты репрофайлинга: с фиксированной ставкой доходности или привязанной к инфляции, всего портфеля или только его части.
Какие прописаны основные параметры в принятом Кабмином варианте проекта?
Так, объем новых ОВГЗ составит до 229 млрд грн, номинальная стоимость купонной облигации – 1000 грн. Срок обращения — от 8 до 30 лет. Выпуски новых облигаций погашаются единым платежом дважды в год — в мае и ноябре.
Ставка процентного дохода привязана к инфляции. Она будет определяться по формуле: годовая инфляция +1,5%, которая фиксируется не более, чем за два месяца до даты выплаты процентного дохода.
Новые ОВГЗ начнут погашаться в период с 2025 по 2047 годы.
"В своих действиях НБУ и Минфин исходили из того, чтобы распределить расходы на погашение основной суммы в ОВГЗ в портфеле НБУ и, соответственно, нагрузку на бюджет равномерно по годам на протяжении следующих 30 лет", — сообщили ЭП в пресс-службе Нацбанка.
"Такой подход позволит распределить погашение ОВГЗ равномерно — приблизительно на 13 млрд грн ежегодно до 2047 года", — добавили в центробанке.
По ожиданиям Минфина, в случае успешного репрофайлинга, в этом году выплаты по погашению уменьшатся на 25,6 млрд, а сэкономить на обслуживании удастся 10,1 млрд грн.
Что может помешать экономии
Эффект от экономии может оказаться меньшим и на это есть две причины.
Фактор первый — инфляция
Процентные выплаты по ОВГЗ привязаны к инфляции, и, если она окажется выше годового прогноза, расходы на обслуживание этих бумаг увеличатся.
"Поскольку тарифы на газ были приведены к импортному паритету, динамика инфляции теперь зависит в основном от рыночных факторов, в первую очередь от динамики валютного курса. Украинская экономика остается подверженной внешним шокам и скачки курса исключать нельзя", — отмечает Билан.
Но с другой стороны, считает эксперт, после репрофайлинга правительство будет больше заинтересовано в том, чтобы проводить сдержанную бюджетную политику и не создавать дополнительные валютные и инфляционные риски.
Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович допускает, что именно из-за инфляционных рисков под репрофайлинг попали не все облигации, а только их часть.
"Это позволит снизить влияние роста инфляции на стоимость обслуживания. А также погасить часть облигаций раньше 2025 года", — отмечает он.
По словам Котовича, такой инструмент как ОВГЗ с выплатой купона в зависимости от уровня инфляции может быть интересен для негосударственных пенсионных фондов, поскольку его доходность будет гарантированно выше уровня инфляции.
Фактор второй — докапитализация Приватбанка
В бюджете на 2017 год не предусмотрены средства на обслуживание ОВГЗ по докапитализации Приватбанка и других госбанков.
"Докапитализация Привата может снизить сумму экономии (будут выпущены дополнительные ОВГЗ, которые также нужно будет обслуживать, ЭП), но насколько — будет понятно после объявления необходимых сумм и параметров ОВГЗ. Думаю, дополнительные расходы не превысят 2 млрд грн", — прогнозирует Билан.
"Мы подали свои предложение по докапитализации набсовету, он свое решение принял и передал его министерству финансов", — сообщил в комментарии ЭП Александр Шлапак. На вопрос, о какой сумме идет речь, он не ответил.
В апреле Валерия Гонтарева оценивала необходимость докапитализации Привата в 30 млрд грн. Экс-замминистра финансов Игорь Уманский уверен, что сумма будет большей.
"На докапитализацию потребуется 38,9 млрд грн, при том, что EY в своем аудите сказали о 57 млрд грн. Но на данном этапе сумма, которая "горит" и требует срочного формирования резервов — это 38,9 млрд грн. Набсовет Привата утвердил ее на своем последнем заседании", — сообщил ЭП Уманский.
Согласно его расчетам, на выплату процентов по ОВГЗ, выпущенных для докапитализации Привата и других госбанков, может понадобиться порядка 12-14 млрд грн.
"А это уже на 2-4 млрд больше озвученных 10 млрд. То есть очень похоже на то, что с дорогами придется повременить — чистой экономии хоть бы на выплату процентов хватило", — говорит он.
Долги против дорог
В феврале этого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что репрофайлинг позволит увеличить финансирование дорожной отрасли на 15 млрд грн — ориентировочно до 35 млрд грн.
Эта экономия, уточняет Уманский, считалась при условии, что репрофайлинг будет проведен в январе, он будет касаться всего объема ОВГЗ в портфеле НБУ и по ставке 8%, а не 8+1,5%.
"С точки зрения нагрузки на бюджет на самом деле неплохо получается. График выплат значительно улучшается. Только вот к "экономии" есть вопросы", — отмечает Уманский.
Во-первых, уменьшения суммы погашения нельзя отнести к чистой экономии. Меняется вопрос ликвидности бюджета текущего года, но позже все равно эти суммы надо будет уплатить.
Во-вторых, в классификации расходов бюджета нет такой статьи как "погашение госдолга", есть только "обслуживание", на которое Украина должна направить в этом году 111,3 млрд грн.
Это значит, что вышеупомянутую экономию на процентах на 10,1 млрд можно считать сокращением расходов, а уменьшение суммы погашения — нет.
А чтобы выделить дополнительный ресурс на дороги, нужно увеличивать именно расходы. Поэтому перспектива увеличения дорожного бюджета пока туманна.
На вопросы ЭП о сроках докапитализации Привата, объемах процентных выплат, связанных с нею, и перспективе выделения средств на дороги от репрофайлинга в министерстве финансов не ответили.