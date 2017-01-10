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Мінфін готується до реструктуризації внутрішнього держборгу. Почне з Нацбанку

Мінфін готується до реструктуризації внутрішнього держборгу. Почне з Нацбанку

Вівторок, 10 січня 2017, 09:00 - Галина Калачова
gksn.org.ua
Через рік після реструктуризації зовнішнього держборгу України Мінфін планує провести масштабну боргову операцію з держборгом внутрішнім. Усі параметри дійства повинен "освятити" МВФ. (Рос.)

Спустя год после реструктуризации внешнего госдолга Украины Минфин планирует провести масштабную долговую операцию с госдолгом внутренним.

Начать планируется с облигаций внутреннего госзайма, которые находятся в портфеле Нацбанка. На 29 декабря ОВГЗ в обороте было на 594,4 млрд грн, из которых на 381,9 млрд грн — в портфеле у Нацбанка.

Если переговоры Минфина и НБУ пройдут успешно, то облигации внутреннего займа, которые "держит" НБУ, ждет репрофайлинг — долговая операция, которая растянет платежи Минфина по погашению и обслуживанию бумаг на десятки лет.

державний борг Мінфін НБУ МВФ
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