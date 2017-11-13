OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про МВФ, про гроші Януковича, про інфляцію, про курс гривні.
Про компанії з зони АТО. За Останній рік з Донецької області переїхало 1076 компаній, з Луганської - 412.
Про вживані авто. За січень-жовтень 2017 року обсяги митного оформлення вживаних авто на українських митницях зросли у 6 разів.
Про курс гривні. Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's спрогнозувало курс гривні до долара на 2018-2020 роки.
Про МВФ. Національний банк виступає за продовження діючої програми Міжнародного валютного фонду й початок нової програми МВФ для України.
Про гроші Януковича. Суд відкрив касаційне провадження у справі спецконфіскації ОВДП, що належать оточенню екс-президента Януковича.
Про менеджера Коломойського. Глава "Укртатнафти" Павло Овчаренко подав до суду на МВС, СБУ і Генпрокуратуру з вимогою зняти його з розшуку.
Про інфляцію. Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання української економіки цього року на рівні 2% і погіршив прогноз середньорічної інфляції на 1,3 процентних пункти - до 12,8%.
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