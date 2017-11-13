Uber через два роки або Чому українцям уже "краще на метро"

Як змінився сервіс за останній час, і чому клієнти Uber все частіше говорять про громадський транспорт.(Рос.)

Радость от захода Uber затмили проблемы, с которыми в последнее время довелось столкнуться пользователям.

Все чаще можно услышать негативные отзывы о сервисе, а также призывы не пользоваться его услугами и ездить на метро.

ЭП выясняла, что пошло не так.

Uber сегодня

Uber — мобильной приложение для заказа такси онлайн. Пользователь, который установил приложение, может заказать машину в два клика, вместо того, чтобы ждать на линии, когда освободится оператор, и объяснять куда нужно ехать.

Это также удобно, при поездках за границу, приложение доступно во многих городах.

Удобно и то, что пассажиру не нужно искать наличные, а водителю - сдачу, деньги автоматически списываются с карты (хотя возможность оплаты наличными также существует).

Если вы едите компанией, то стоимость поездки можно разделить на всех пассажиров, а недавно Uber добавил и возможность нескольких остановок по маршруту.

Кроме всего, вы можете видеть на карте, где находится автомобиль, чтобы не ждать его под подъездом. Существует также возможность отправить близким свой маршрут, который они могут отслеживать в режиме реального времени.

На данный момент Uber работает в 7 украинских городах: Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Запорожье и Виннице.

То, что приложение будет пользоваться популярностью, свидетельствовало уже то, что к моменту запуска его скачало более 40 тысяч человек. Согласно статистике Uber, это самый большой показатель ожидания не только в Европе, но и во всем мире.

"У нас у всех были мобильные телефоны, но потом появился iPhone, который дал новый уровень качества. Также и Uber пытается привести существующие модели к новому уровню качества", — сказал глава департамента автотранспорта Роман Хмиль в интервью Громадському.

Приблизительно этого все и ждали. Но что-то пошло не так.

Ukraine Uber Lanos

Изначально Uber заявлял, что будет использовать только определенные модели автомобилей не старше 8 лет для UberX. Позже — порог выпуска автомобиля сократили до 2001, кроме некоторых китайских марок. Ещё позже — убрали ограничение и принимали во внимание только внешний вид и техническое состояние автомобиля. Ещё позже — допустили машины отечественного производства: Zaz Sens, Daewoo Lanos, Lada Granata, Lada Kalina.

До запуска тогдашний CEO говорил, что Lanos не является подходящим автомобилем для Uber. Новый CEO после запуска заявил в интервью Ain.ua: "Тем, кому важно не видеть Lanos и LADA и иметь кондиционер, стоит заказывать UberSELECT или UberBLACK".

Для UberSelect изначально допускались только четырехдверные автомобили класса B и выше, выпущенные не раньше 2008. Позже эту планку тоже снизили до 2006.

UberBlack появился в Киеве только этим летом и ещё не успел снизить требования - это до сих пор премиум-седаны черного цвета.

Это случилось потому что количество автомобилей было недостаточным и предложение не покрывало спрос. После снижения планки, по словам представителей Uber, время подачи автомобиля сократилось с 10,5 до 5,5 минут. Однако по мнению пользователей, сократилось и качество, что представители компании отрицают, отмечая, что рейтинг водителей не упал.

Для водителей или для пассажиров

Чтобы сократить время подачи автомобиля компании пришлось не только "снизить планку" для авто, но и привлечь на платформу больше водителей. Для этого Uber начал повышать цены и ввёл поминутную оплату.

Тогда же появились пиковые тарифы и внедрение динамических коэффициентов — если пассажир планирует ехать в час пик, с места большого скопления людей, например, с концерта, в плохую погоду — он должен быть готов к тому, что тариф скорее всего вырастет в полтора-два раза.

То, что Uber становится все менее user-friendly и всяческими методами старается удержать и завлечь водителей можно судить даже по его последним нововведениям.

Так,теперь водители будут взимать плату за каждую минуту, после второй минуты ожидания пассажира, а также получать плату за отмену, если пассажир отменяет поездку более чем через 2 минуты. Раньше время отмены составляло 5 минут.

Всё под контролем?

С одной стороны, существует система слежения, где пассажир может отправить маршрут родственникам или друзьям, которые могут его отслеживать. В начале октября такая функция появилась и для водителей.

Также существует система рейтингов: оценки от пассажиров водителям и пассажирам от водителей. Водитель может быть деактивирован, если отзыв резко негативный.

Uber часто критикуют за неразборчивость, в связи с тем, что компания хочет больше водителей и больше машин, несмотря на страдающее качество.

В США, например, водитель ударил пассажира молотком по голове и скрылся с места преступления. Другой водитель вытащил женщину из машину и разбил её смартфон.

В Украине подобных случаев не было, но жалобы на отказы водителей в последний момент, иррациональный маршрут, незнание водителями города увидеть можно очень часто.

Можно столкнуться и с ситуациями, когда водитель Uber попадали в аварии и даже скрывались с места преступления.

Про інцидент із втечею (№4) можна почитати детально тут. ДТП №1. ДТП №2. ДТП №3.

Uber на бляхах

Uber допускает автомобили на еврономерах, с оговоркой на техническую исправность и то, что эти авто допущены для использования на территории Украины.

Официальным сервисам такси запрещено привлекать машины на еврономерах. Но Uber официальным сервисом не является. В пользовательском соглашении прописано, что Uber не является транспортной компанией и не несет никакой ответственности за качество услуг и безопасность пассажиров.

"Если компания Uber не заключила с вами отдельного письменного соглашения, услуги предоставляются вам исключительно для вашего личного некоммерческого использования. Вы соглашаетесь, что корпорация UBER не обеспечивает осуществление перевозок или предоставление логистических услуг и не выполняет роль транспортной компании и такие перевозки и логистические услуги предоставляются независимыми сторонними подрядчиками, не являющимися сотрудниками компании Uber или её аффилированных лиц", — говорится в соглашении.

И о легализации

Uber утверждал, что работа будет вестись только с лицензированными водителями. На момент захода в Украину компания говорила об около 2000 заинтересованых водителей, среди которых было 164 зарегистрированных. Сейчас водителей явно больше, но сколько из них зарегистрированы, неизвестно.

На конкретный запрос редакции о том, какое количество водителей работает в сумме в Украине и в каждом городе отдельно, в Uber ответили:

"Общее количество водителей, которые сотрудничают с Uber в мире, составляет больше двух миллионов".

Это также может быть связано с тем, что Uber подключает водителей через своих партнёров, например, Uberlin, который не требует от водителей юридического оформления. По какой схеме Uber сотрудничает с партнёрами тоже остается в тайне.

Госорганам на тот же вопрос и на вопрос о том, сколько налогов было уплачено парнтерами Uber, ответить было сложно и они вообще не дали никаких цифр.

При этом, по данным Украинской таксомоторной ассоциации, легальных перевозчиков на рынке Украины чуть более 1%, в то время как нелегальных — 99%.

Украинский рынок таксомоторных услуг с заходом Uber изменился, поставив под угрозу бизнес классических таксопарков, и изменился в лучшую сторону. Однако, сама компания не может держать марку в украинских реалиях и постоянно идёт на уступки чтобы держаться на плаву: повышает тарифы, понижает требования к водителям, идет им на значительные уступки.