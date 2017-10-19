ЄБРР випустив єврооблігації під гривню

Європейський банк реконструкції та розвитку випустив єврооблігації з прив'язкою до гривневих активів.

Про це повідомляє Finclub.

Випуск відбувся ще 2 серпня, але про нього стало відомо тільки зараз.

ЄБРР випустив у Великобританії річні єврооблігації на 10 млн доларів, зазначено в матеріалах агентства Cbonds.

Єврооблігації номіналом по 500 тис доларів розміщувалися публічно за відкритою підпискою на Лондонській фондовій біржі. Їх прибутковість становила 9,5% річних, а термін погашення - 2 серпня 2018 року.

Організатором розміщення став ING Wholesale Banking, депозитарії - Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Ці єврооблігації випускалися у прив'язці до гривні. Таким шляхом раніше пішли Citigroup і Nomura, які випускали єврооблігації, забезпечені гривневими ОВДП.

Гривневі облігації ЄБРР може випускати з 2013 року, але поки він не скористався можливістю випускати номіновані в гривні облігації.