ЄБРР випустив єврооблігації під гривню
Європейський банк реконструкції та розвитку випустив єврооблігації з прив'язкою до гривневих активів.
Про це повідомляє Finclub.
Випуск відбувся ще 2 серпня, але про нього стало відомо тільки зараз.
ЄБРР випустив у Великобританії річні єврооблігації на 10 млн доларів, зазначено в матеріалах агентства Cbonds.
Єврооблігації номіналом по 500 тис доларів розміщувалися публічно за відкритою підпискою на Лондонській фондовій біржі. Їх прибутковість становила 9,5% річних, а термін погашення - 2 серпня 2018 року.
Організатором розміщення став ING Wholesale Banking, депозитарії - Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Ці єврооблігації випускалися у прив'язці до гривні. Таким шляхом раніше пішли Citigroup і Nomura, які випускали єврооблігації, забезпечені гривневими ОВДП.
Гривневі облігації ЄБРР може випускати з 2013 року, але поки він не скористався можливістю випускати номіновані в гривні облігації.
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