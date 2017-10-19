ЕБРР выпустил еврооблигации под гривну

Европейский банк реконструкции и развития выпустил еврооблигации с привязкой к гривневым активам.

Об этом сообщает Finclub.

Выпуск состоялся еще 2 августа, но о нем стало известно только сейчас.

ЕБРР выпустил в Великобритании годовые еврооблигации на 10 млн долларов, указано в материалах агентства Cbonds.

Еврооблигации номиналом по 500 тыс долларов размещались публично по открытой подписке на Лондонской фондовой бирже. Их доходность составила 9,5% годовых, а срок погашения - 2 августа 2018 года.

Организатором размещения стал ING Wholesale Banking, депозитарии - Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Эти еврооблигации выпускались в привязке к гривне. Таким путем ранее пошли Citigroup и Nomura, которые выпускали еврооблигации, обеспеченные гривневыми ОВГЗ.

Гривневые облигации ЕБРР может выпускать с 2013 года, но пока он не воспользовался возможностью выпускать номинированные в гривне облигации.