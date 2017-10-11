OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про транзит газу, про приватизацію, про податки, про Грановського, про Facebook, про інфляцію.

Про пенсійну реформу. 11 жовтня в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу, за винятком деяких положень.

Про інфляцію. Національний банк має намір переглянути прогноз щодо інфляції на 2017 рік після того, як місячна інфляція у вересні становила 2%, з початку року 10,2%.

Про приватизацію. Фонд держмайна затвердив терміни продажу пакетів акцій ряду підприємств, в тому числі Одеського припортового заводу, Донбасенерго, Одесаобленерго і Сумиобленерго.

Про Грановського. Чиновників Міністерства оборони взяли на схемі, де може фігурувати нардеп Олександр Грановський.

Про податки. Найбільше податків до Держбюджету сплатили компанії, які працюють в галузі переробної промисловості.

Про транзит газу. Завершення реформи "Нафтогазу", в тому числі поділ функцій компанії з видобутку і анбандлінг, а також залучення європейського партнера до управління українською ГТС дозволить Україні зберегти транзит газу в Європу.

Про Facebook. Користувачі інтернету по всьому світу повідомляють про проблеми в роботі Facebook.

Про Григоришина. Компанія одного з акціонерів ПАТ "Сумське НВО" Володимира Лук'яненка і його партнера Вадима Новинського виграла арбітражний спір у контролюючого "Сумське НВО" холдингу "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина.

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