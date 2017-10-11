Фонд госимущества перенес продажу ОПЗ на декабрь

Фонд госимущества Украины утвердил сроки продажи пакетов акций ряда предприятий, в том числе Одесского припортового завода, Донбассэнерго, Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго.

Соответствующий приказ 5 октября подписал и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров, документ опубликован в газете Ведомости приватизации 11 октября, передает Liga.net.

В случае, если Кабинет министров примет решение об условиях продажи, в ноябре ФГИУ планирует продать 68% акций ПАО Запорожский алюминиевый комбинат, 99,8% акций Херсонской ТЭЦ, а в декабре - 99,5% акций ОПЗ и 99,9% компании Ориана.

Также на декабрь запланированы продажи 25% акций Донбассэнерго, Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго.

Напомним, руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров заявлял, что продажа планируется в промежутке февраль-апрель 2018.

Ранее сообщалось, что ЕБРР разочарован ходом приватизации в Украине.