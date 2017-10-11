Вступил в силу закон о пенсионной реформе
Среда, 11 октября 2017, 09:00
В среду, 11 октября, в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений.
Документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Закон предусматривает, что положения о повышении пенсий применяются уже с 1 октября текущего года.
Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.
Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
С основными изменениями можно ознакомиться здесь.
Экономическая правда
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