Основной кормилец страны - перерабатывающая промышленность

Больше всего налогов в госбюджет заплатили компании, работающие в области перерабатывающей промышленности.

Об этом стало известно из данных Офиса крупных налогоплательщиков, которые есть в распоряжении ЭП.

В пятерку основных отраслей плательщиков входят: перерабатывающая промышленность (60,7 млрд гривен), добывающая (28,9 млрд гривен), электроэнергетика (25,3 млрд гривен), транспортная отрасль (20,9 млрд гривен), а также оптовая и розничная торговля (20,9 млрд гривен).

Напомним, стали известны Топ-10 крупнейших налогоплательщиков.

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Экономическая правда