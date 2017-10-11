Обділений блокчейном: чому земельний кадастр отримав "неповний" Blockchain

Тиждень тому чиновники повідомили сенсаційну новину про те, що земельний кадастр переходить на blockchain. Як виявилося, переведена поки тільки одна процедура, і власників землі від рейдерів вона не рятує.(Рос.)

Заявление Минагрополитики переходе земельного кадастра страны на Blockchain оказалось большим преувеличением.

На технологию Blockchain переведена только процедура проверки выписки из земкадастра. Все данные о земельных участках и проведенных транзакциях администраторы кадастра продолжают хранить в старом электронном реестре.

Впрочем, и недооценивать новшество нельзя. Раньше проверить подлинность выписки из земкадастра могли только нотариусы и те, кто имел АРМ (автоматизированное рабочее место — ЭП), то есть подключение к земкадастру. Теперь это может сделать любой человек.

Что такое Blockchain и в чем его ценность

Идея применения в Украине blockchain набирает популярность, потому что blockchain исключает фальсификацию информации в электронных госреестрах. В такой коррумпированной стране как Украина это свойство технологии бесценно. Особенно, если речь идет об имущественных госреестрах и госземкадастре.

Blockchain — это новая технология, в нынешнем виде появилась в 2009 году с запуском биткоина. Она позволяет надежно хранить и защищать информацию от фальсификации.

Blockchain представляет собой базу данных. Уникальность этой базы данных заключается в том, что она записывает информацию "слоями". Чтобы подделать хранимую информацию, нужно подделать все верхние "слои". Это невозможно сделать, не оставив следов.

Более того, база данных одновременно хранится на множестве компьютеров, соединенных друг с другом через интернет. Все изменения в базе данных одного компьютера сразу копируются на каждый компьютер, участвующий в сети. Blockchain эффективен в тех системах, где важно авторство любого действия и надежная синхронизация данных.

Сегодня технология Blockchain хранит информацию о всех совершенных транзакциях с криптовалютой биткоин, а также обеспечивает сохранность всех биткоинов общей стоимостью 73,9 млрд дол.

Торжественный переход

Постановление №688 о переводе Госземкадастра на Blockchain было принято на заседании Кабинета Министров 21 июня 2017.

"Внедрение этой технологии позволит обеспечить надежную синхронизацию данных. Это сделает невозможным их подмену в результате внешнего вмешательства. Технология также предоставит возможность вести общественный контроль за системой Госземкадастра", — написано в пресс-релизе от 3 октября.

Переводом занялись Министерство аграрной политики и продовольствия, Госагентство электронного управления, международная неправительственная антикоррупционная организация Transparency International и международный разработчик ПО и оборудования для работы с блокчейном "биткойна" — компания Bitfury.

На презентации 3 октября замминистра минагрополитики Максим Мартынюк торжественно объявил о переходе земельного кадастра на Blockchain:

"Неожиданно для себя мы стали мировыми лидерами в сфере применения технологии Blockchain для публичных реестров. И кадастр — это первый публичный реестр в Украине, который переходит на технологию Blockchain. В мире немного кадастров, которые работают с этой технологией. Очень приятно что Украина в этом является даже мировым лидером", — заявил чиновник.

Радоваться рано

Тем не менее, как выяснилось в ходе презентации, о полноценном переходе земкадастра на blockchain речь пока не идет. Переведена только процедура проверки выписки из земкадастра. Это первый из трех этапов миграции земкадастра на новую технологию.

"Теперь, когда вы получите выписку из земельного кадастра, все данные о вашем земельном участке — кадастровый номер, данные о расположении, целевом назначении, площади, форме собственности, владельцах, арендаторах — попадут в базу данных Blockchain", — говорит директор IT-департамента центра госземкадастра Павел Шевченко.

Теперь каждая выписка из земкадастра будет дополнена отдельным листом. На листе будет напечатан хэш блокчейна — уникальный идентификатор в базе данных Blockchain и QR-код. Любой человек сможет проверить достоверность информации в выписке. Для этого на специальной веб-странице надо вписать хэш или загрузить электронную версию выписки.

Поскольку вписывать длинный хэш неудобно, проверить выписку можно с помощью QR-кода. Для этого IT-департамент центра госземкадастра разработал мобильное приложение. На презентации Шевченко показал как работает это приложение под iOS. Правда найти это приложение ни под iOS, ни под Android не удалось.

В рамках второго этапа представители Минагрополитики обещают перевести на blockchain базу данных земкадастра. В рамках третьего этапа обещают с помощью Blockchain хэшировать все транзакции земкадастра.

Когда перечисленные этапы будут реализованы — неизвестно.

"Blockchain-справки" не помогут

По словам руководителя проектов в сфере государственного сектора компании Bitfury Глеба Палиенко, система хранения, генерации и проверки выписок из земкадастра основана на разновидности blockchain, которая называется Exonum. Разработкой Exonum Bitfury занималась 2,5 года.

Система полностью cоздана на открытом коде и находится под лицензией Apache. Иными словами, за пользование системой не надо платить отчисления, а саму систему можно свободно использовать в любых проектах.

В блокчейн Exonum информация попадает сразу, как только в земкадастре человек получает выписку. Но поскольку блокчейн Exonum не публичный — четыре НОДы (копии блокчейн базы данных земкадастра) находятся пока только у Минагрополитики и одна НОДа у Transparency International, — для предотвращения возможного одновременного взлома всех НОД вся информация из блокчейн Exonum раз в сутки сохраняется в блокчейне Bitcoin.

"На текущий момент это наиболее надежное хранилище данных. Стоимость взлома этого хранилища оценивается в миллиарды долларов", — уверяетПалиенко.

Между тем, факт обладания выпиской из земкадастра, которая теперь будет храниться в блокчейне Bitcoin, не станет преградой для рейдеров. Кадастровые регистраторы по прежнему единолично наделены правом вносить изменения в земкадастр.

Сегодня все их действия фиксируются в Blockchain. Но это вряд ли остановит нечестных регистраторов. Поэтому их рейдерские или мошеннические манипуляции землевладельцы должны будут и дальше оспаривать в суде, несмотря на кипу "Blockchain-справок".

По словам Палиенко, с запуском второго этапа владельцы земельных участков получат специальный Blockchain-ключ. Тогда без участия землевладельца поменять информацию в земкадастре будет невозможно.

Переход которого не было

В результате заявление Минагрополитики о том, что Государственный земельный кадастр перешел на blockchain нельзя назвать таким, которое соответствует действительности. Потому что на Blockchain не переведены ключевые процессы земкадастра — электронная база данных и история транзакций.

Когда они будут переведены, не знают даже в Госгеокадастре. В постановлении №688 Blockchain упоминается только один раз. Документ не дает ответы на вопросы, в каком объеме и в какие сроки blockchain надо внедрить в Госземкадастре.

"4. Согласиться с предложением Министерства аграрной политики и продовольствия, Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Государственного агентства по вопросам электронного правительства по осуществлению мероприятий, направленных на внедрение использования системы хранения и защиты данных Blockchain при проведении электронных земельных торгов и в работе Государственного земельного кадастра", — говорится в документе.

Учитывая, что Минагрополитики поспешило заявить о переходе земкадастра на Blockchain, возникает подозрение, что этот "переход" для Минагрополитики закончился переводом на технологию Blockchain одной лишь процедуры проверки выписок из земкадастра.