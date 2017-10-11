НБУ пересмотрит прогноз по инфляции после резкого роста цен

Национальный банк намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2017 год после того, как месячная инфляция в сентябре составила 2,0%, с начала года 10,2%.

Об этом говорится в комментарии НБУ.

"Новый прогноз инфляции и временной горизонт возвращения инфляции к цели с помощью монетарных инструментов будет объявлен по результатам заседания правления НБУ по вопросам монетарной политики 26 октября 2017 года", – говорится в комментарии НБУ.

Как сообщалось, Нацбанк в конце января 2017 года скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% при целевом уровне этого показателя в диапазоне 8%+/- 2 процентных пункта и до последнего времени сохранял этот прогноз, лишь отмечая растущие риски его невыполнения.

По ожиданиям НБУ, инфляция в годовом измерении должна была вернуться к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года.

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в сентябре 2017 года по сравнению с августом выросли на 2,0%. С начала года (к декабрю 2016 года) цены в Украине выросли на 10,2%.

По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к сентябрю прошлого года) составила 16,4%.

Согласно проекту государственного бюджета на 2018 год, в следующем году инфляция в Украине должна замедлиться до 7%.

Экономическая правда