Новинский отсудил у Григоришина более 300 миллионов долларов

Компания экс-гендиректора и одного из акционеров ПАО "Сумское НПО" Владимира Лукьяненко и его партнера Вадима Новинского выиграла арбитражный спор у контролирующего "Сумское НПО" холдинга "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.

Соответствующее решение 5 октября принял Высокий суд Англии и Уэльса.

Суд отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража, вынесенное 9 мая прошлого года.

Эту информацию ЭП подтвердили в пресс-службе "Смарт-Холдинга". "В решении суда фигурируют несколько цифр", - заявили в пресс-службе, отметив, что более детальный комментарий предоставят в ближайшее время.

По данным ЭП, речь идет о сумме свыше 300 млн долларов.

Объектом разбирательств является спор об опционе на пакет акций в ПАО "Сумское НПО".

По состоянию на начало 2016 года компания Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО", еще 10% принадлежало "Просцено трейдинг" (Кипр).

В конце 2012 года "Смарт-холдинг" Новинского приобрел у экс-гендиректора Сумского НПО Лукьяненко 25% акций Great Station Properties, которая в свою очередь владеет 48,9% акций Stremvol Holdings Limited.

Лукьяненко также предоставил "Смарт-холдингу" опцион на выкуп акций Great Station Properties. Таким образом, группа уже стала владельцем 10,04% акций завода, а в будущем могла получить контроль над 40,04% его акций.

В 2013 году Лукьяненко заявил о намерении вместе со "Смарт-холдингом" сменить руководство сумского предприятия, контролируемого "Энергетическим стандартом".

При этом он поднимал вопрос об использовании незаконных схем, в результате которых, по его словам, из объединения за два года была вымыта вся прибыль и оборотные средства в сумме 70-80 млн гривен, поскольку договоры заключались с заказчиками не напрямую, а через сомнительные фирмы.

Григоришин, опровергая заявления Лукьяненко, напоминал, что в 2012 году НПО им.Фрунзе получило почти 300 млн гривен чистой прибыли, однако распределить ее акционеры не смогли, поскольку собрание в 2013 году не состоялось, в частности, из-за неявки представителей "Смарт-холдинга"(также оно не состоялось в 2014, 2015 и 2016 году).

Сумское НПО является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

Экономическая правда