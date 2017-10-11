По всему миру произошел сбой в работе Facebook

Пользователи интернета по всему миру сообщают о неполадках в работе Facebook.

Об этом пишет Dailystar.

Сбой проявляется и в мобильных приложениях. Информация об этом появляется в социальных сетях.

Большинство пользователей в соцсетях сообщают о "полном отключении". Они отмечают, что сайт не загружается и что они не могут войти в свои учетные записи.

В целом пользователи оставляют разные сообщения об ошибках.

Некоторые утверждают, что сайт не работает для обслуживания, в то время как у других страница остается пустой.

Ошибка привела к тому, что пользователи не могут делиться ссылками или публиковать статьи.

Сайт Down Detector, который измеряет упоминания вокруг определенной темы для отслеживания сбоев по всему миру, показывает тысячи пользователей, сообщающих о проблемах.

Проблемы возникают в отдельных частях Великобритании и США.

Один из пользователей опубликовал сообщение, с которым он столкнулся. Оно выглядит следующим образом: "Facebook скоро вернется". "Спасибо за ваше терпение, мы улучшаем сайт", - гласит сообщение.

Как известно, сайтом пользуется больше миллиарда человек по всему миру.

В Facebook пока официально не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Экономическая правда