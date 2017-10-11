По всему миру произошел сбой в работе Facebook
Пользователи интернета по всему миру сообщают о неполадках в работе Facebook.
Об этом пишет Dailystar.
Сбой проявляется и в мобильных приложениях. Информация об этом появляется в социальных сетях.
#FacebookDown— Vivek Gupta (@30guptavivek) 11 октября 2017 г.
Facing issue in facebook.#Facebook pic.twitter.com/C5qVl5ymuv
Большинство пользователей в соцсетях сообщают о "полном отключении". Они отмечают, что сайт не загружается и что они не могут войти в свои учетные записи.
В целом пользователи оставляют разные сообщения об ошибках.
Perhaps #Facebook should just spinoff #instagram... #ImJustSaying...#instagramdown pic.twitter.com/bY0ohWEkK9— MotoADVR (@MotoADVR) 11 октября 2017 г.
Некоторые утверждают, что сайт не работает для обслуживания, в то время как у других страница остается пустой.
Ошибка привела к тому, что пользователи не могут делиться ссылками или публиковать статьи.
Сайт Down Detector, который измеряет упоминания вокруг определенной темы для отслеживания сбоев по всему миру, показывает тысячи пользователей, сообщающих о проблемах.
Проблемы возникают в отдельных частях Великобритании и США.
Один из пользователей опубликовал сообщение, с которым он столкнулся. Оно выглядит следующим образом: "Facebook скоро вернется". "Спасибо за ваше терпение, мы улучшаем сайт", - гласит сообщение.
Как известно, сайтом пользуется больше миллиарда человек по всему миру.
В Facebook пока официально не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Экономическая правда
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.