OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події вівторка, 19 вересня.

Про єврооблігації. Україна розмістила єврооблігації на 3 мільярди доларів під 7,375% річних з 15-річним терміном погашення.

Про 4G. Міністерство юстиції затвердило порядок проведення тендера на частоти, на яких мобільні оператори зможуть розвивати 4G-зв'язок.

Про газ. Укртрансгаз закачав в сховища перші обсяги газу в режимі "митного складу".

Про сигарети. Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити щорічне підвищення акцизу на сигарети на 20% до 2025 року й довести його, таким чином, до рівня 90 євро за 1 тисячу штук.

Про Турбоатом. Олігарх Костянтин Григоришин може отримати першочергове право на купівлю акцій найбільшого в Україні виробника турбінного устаткування для атомних, теплових і гідроелектростанцій.

Про держбанки. Виконуючий обов’язки голови Нацбанку Яків Смолій передбачає зниження частки державного сектору в банківській системі у найближчі роки.

Про обшуки. Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в офісі магістрального телеком-оператора "Євротранстелеком".

Про САП. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про ГПУ. Агропромисловий холдинг "Астарта" заявляє про закриття Генеральною прокуратурою кримінального провадження щодо дочірніх структур компанії.

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