Минюст подписал порядок проведения тендера на 4G

Министерство юстиции Украины утвердило порядок проведения тендера на частоты, на которых мобильные операторы смогут развивать 4G-связь.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент компании "Киевстар" Пётр Чернышов.

"Мы стали на шаг ближе к остальному миру. Спасибо всем, кто двигает нас в технологическое будущее", - отметил Чернышов.

Как сообщает Liga.net, в пресс-службе Национальной комиссии по регулированию сферы связи и информации отметили, что это решение пока не вступило в силу, поскольку оно еще не опубликовано.

Напомним, стартовая стоимость 4G-лицензий в диапазоне 1 800 МГц составит 981,481 тысячи гривен за 1 МГц в одном регионе.

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