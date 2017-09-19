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Минюст подписал порядок проведения тендера на 4G

Вторник, 19 сентября 2017, 09:40

Министерство юстиции Украины утвердило порядок проведения тендера на частоты, на которых мобильные операторы смогут развивать 4G-связь. 

Об этом на своей странице в Facebook написал президент компании "Киевстар" Пётр Чернышов.

"Мы стали на шаг ближе к остальному миру. Спасибо всем, кто двигает нас в технологическое будущее", - отметил Чернышов.

Как сообщает Liga.net, в пресс-службе Национальной комиссии по регулированию сферы связи и информации отметили, что это решение пока не вступило в силу, поскольку оно еще не опубликовано.

Напомним, стартовая стоимость 4G-лицензий в диапазоне 1 800 МГц составит 981,481 тысячи гривен за 1 МГц в одном регионе.

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Минюст 4G
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