На Холодницкого завели "дело" из-за экс-министра экологии Злочевского

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Причиной стало то, что САП на два месяца просрочила подачу иска в Минэкологии и Госгеонадр об отмене незаконно полученных разрешений на пользование недрами компании экс-министра Николая Злочевского Burisma.

"Центр противодействия коррупции пожаловался Комиссии на работу руководителя САП, бездействие которого помогло экс-министру экологии Николаю Злочевскому сохранить контроль над украинскими недрами. Дело в том, что руководитель САП просрочил представление административного иска в Минэкологии и Госгеонадр, чем помог бенефициарному собственнику частной газодобывающей компании Burisma Group сохранить контроль над украинскими месторождениями", - говорится в сообщении.

Своими действиями САП позволил "забетонировать" неправомерное пользование украинскими природными ресурсами компаней Burisma Group, считают в ЦПК, и теперь шансы вернуть эти месторождения государству в ближайшее время фактически нулевые.

"Согласно закону, САП имел 6 месяцев, чтобы подготовить иск против Министерства экологии и добиться возвращения недр в государственную собственность. Впрочем, его руководитель Назар Холодницкий не сделал этого вовремя, а обратился в суд только через 8 месяцев. Таким образом, шансы вернуть эти месторождения государству в ближайшее время фактически нулевые, зато они и в дальнейшем успешно будут использоваться для обогащения бывшего министра экологии", - рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Согласно закону, производство по Холодницкому должно продолжаться два месяца и может быть продлено до трех.

Напомним, летом 2016 года ГПУ возбудила уголовное производство в отношении одной из компаний Burisma Group по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 1 млрд гривен.

В холдинге Burisma высокие должности занимают, в частности, сын бывшего вице-президента США Хантер Байден и экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Николай Злочевский занимал должность министра экологии со 2 июля 2010 по 20 апреля 2012 года в правительстве Николая Азарова. В начале 2015 года Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

В сентябре 2016 года Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против Николая Злочевского и снять его с розыска. ГПУ выполнила соответствующее постановление суда.

В январе 2017 года дела против Злочевского и его газодобывающей компании закрыли.

В начале июня в Монако прошел энергетический форум, организованный компанией Burisma. На форум прибыл вице-премьер Владимир Кистион, заместитель министра энергетики Наталья Бойко и народный депутат от БПП Нина Южанина.

Последняя в ответ на критику об этичности совместных мероприятий с министром беглого Виктора Януковича ответила, что не узнала Злочевского.