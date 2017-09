Нова розробка від Apple: як iPhone буде доповнювати вашу реальність

19 сентября Apple презентует iOS 11. Кроме ряда таких нововведений, как новый дизайн App Store и более "человечная" Siri, в новейшей операционной системе появится AR — технология дополненной реальности.

Несмотря на то, что на первый взгляд словосочетание "дополненная реальность" звучит необычно, каждый в той или иной мере сталкивался с этим явлением.

Так, например, нашумевшая игра Pokemon Go, в которой нужно перемещаться по городу и ловить покемонов, является первым вестником этой технологии, как и приложения Snapchat и MSQRD, накладывающие на фото различные фильтры и эффекты.

Что это и почему об этом говорят

Дополненная реальность, она же Augmented Reality, она же AR — технология наложения виртуальной информации на реальную среду в режиме реального времени.

Термин возник ещё в 1990 году, когда начали появляться первые устройства с применением данной технологии, однако широкое обсуждение AR получила совсем недавно, а именно с появлением хороших камер в телефонах, сенсоров и развитием технологии компьютерного зрения.

После презентации Apple фреймворка для разработки технологий с дополненной реальности ARKit, тема начала обсуждаться ещё активне. Это связано с тем, что фреймворк совместим с моделью iPhone 6s и выше, что делает его наиболее масштабной платформой дополненной реальности в мире.

"Раньше для AR требовался специальный маркер, который помогал привязываться к реальному миру. Это могла быть, например, картинка, которая оживала с помощью дополненной реальности. С выходом технологии ARKit не нужно никаких маркеров, при помощи computer vision девайсы будут понимать плоскости в помещениях и можно согласно этим плоскости размещать объекты. Это дает огромные возможности для бизнеса, образования, и в том числе для фана", — отмечает сооснователь первой украинской лаборатории по разработке AR/VR проектов Sensorama Lab Сергей Терещенко.

Главный конкурент Apple — компания Android, была первопроходцем в сфере разработок дополненной реальности. Однако платформа Tango, которая появилась раньше, требовала дополнительных датчиков и совместимых процессоров, что было сложно обеспечить и вывести AR на более высокий уровень.

Вскоре после анонса Apple, который сделал большой прорыв в этой сфере, Android представила другой модуль — ARCore, который во многом повторяет фреймворк Apple. Противостояние Apple и Google продолжается, и этот тип конкуренции только на руку пользователям, которые в итоге получат более качественный продукт.

Как это работает

Понять, что такое дополненная реальность, проще на примерах. ЭП подобрала 5 демо-версий приложений, которые демонстрируют возможности этого фреймворка.

AR-линейка

⚡️ Hold up ⚡️ You've seen #ARKit ruler apps before 📐 but @MeasureKit has a whole new bag of tricks for you. Great watch and A+ in our book 💯 pic.twitter.com/JOHEAC5Uma — ARKit Weekly (@ARKitweekly) 7 вересня 2017 р.

Виртуальная линейка поможет быстро и просто измерить что угодно. Для этого нужно просто включить камеру и выбрать начальную и конечную точки в пространстве.

Приложение проведёт черту и измерит расстояние между точками, отобразив виртуальный аналог линейки. Все измерения происходят в реальном времени, быстро и просто.

AR-определение пищевой ценности продуктов

Программа не только распознает и маркирует различные продукты, но и отображает информацию об их питательной ценности в режиме дополненной реальности. Незаменимый помощник для тех, кто сидит на диете.

Рисование в AR

🎨 Stroke of genius → Sculpting & painting w/ Apple Pencil & this app by @fabinrasheed. Will help biceps toning too 💪 https://t.co/fEHamQZ3NG pic.twitter.com/pYPb7xDfvp — Made With ARKit (@madewithARKit) 26 серпня 2017 р.

Здесь понадобится другая новинка — Apple Pencil, с помощью которой на фоне морского пейзажа или своей квартиры вы сможете дорисовать всё, чего вам не достает.

AR-домашний питомец

🐣 AI-driven AR pets will be huge. Think Tamagotchi times a gazillion 🐶 https://t.co/0BcdvIiFJ7 Hands down amazing work by @ridgelinelabs 💖 pic.twitter.com/fuoOwuizqg — Made With ARKit (@madewithARKit) 20 серпня 2017 р.

В дополненной реальности многое из того, что не можешь себе позволить, становится возможным. Например, завести домашнего питомца, если у тебя аллергия.

Посадка Space X

🚀 Watch a Space X Falcon 9 landing in your backyard → just look through your iPhone 😮 using #ARkit by @tomasgarcia https://t.co/5qYViBW1KT pic.twitter.com/zwHL5eCQPb — Made With ARKit (@madewithARKit) 26 червня 2017 р.

Ракета Falcon 9, которую вы можете приземлить у себя во дворе, в бассейне или даже в комнате.

Приложениями дополненной реальности уже заинтересовались крупные компании. Например, IKEA совместно с Apple создала мобильное приложение, позволяющее перед покупкой ознакомиться, как будет выглядеть мебель в домашней обстановке.

Украинские разработчики не остались за бортом тенденции. Они создали приложение Ink Hunter, которое помогает определить подходит ли тот или иной рисунок татуировки для нанесения на определённую часть тела.

Официальный релиз iOS 11, с которой ARKit будет доступен, вот-вот состоится, но для разработчиков он доступен уже с июня. Презентация ARCore состоялась в конце августа и этот фреймворк тоже доступен пока только для девелоперов.

Однако уже можно сделать выводы, что в ближайшие месяцы в Apple Store и Google Play появится масса приложений, тематика и функционал которых ограничивается исключительно фантазией разработчиков.

Взгляд в AR-будущее

В сентябре прошлого года CEO Apple Тим Кук сказал, что видит больше возможностей для развития AR, чем VR, так как технология дополненной реальности позволяет людям находится "здесь и сейчас", говорить друг с другом, но при этом видеть другие вещи — то, что обсуждается, или кто-то, кто присутствует во время разговора виртуально.

"Я в большом предвкушении, так как эта технология многое может изменить, улучшить жизнь людей. Я рассматриваю AR как кремний в своем iPhone, это не продукт сам по себе, это базовая технология. Но есть ещё несколько вопросов, которые нужно решить прежде, чем эта технология может стать мейнстримом", — говорит CEO Apple.

"Мы делаем долгосрочную ставку на то, что AR и VR станут неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека", — отмечает CEO Facebook Марк Цукерберг.

Apple и Facebook, вместе с Google, Microsoft и Samsung — лидеры по вложенным инвестициям в эти сферы.

Согласно исследовании инвестиционной компании Digi Capital, в 2016 сфера AR и VR получила рекордные 2,3 миллиарда долларов, при этом больше денег вкладывали в AR.

Аналитики Digi Capital прогнозируют рост выручки отрасли дополненной и виртуальной реальности до 150 млрд долларов в год к 2020, при этом AR-устройства займут львиную долю этого рынка — порядка 120 млрд долларов.

Сейчас AR становится доступной на гаджетах и идёт в массы. Но, по мнению исследователей, несмотря на провал выхода Google Glass, к концепту очков мы всё-таки вернемся.

"Уже сейчас есть много AR-очков, но они слишком большие, и не каждый готов их носить. Но очень скоро, когда когда Ray Ban, Givenchy, Gucci заключат договор с Apple и будут вставлять в свои оправы линзы, на которые можно проецировать дополненную реальность, тогда это выйдет на масс-маркет", — отмечает сооснователь Sensorama Lab Сергей Терещенко.

Уже ходят слухи о том, что Apple объединилась с немецкой компанией Carl Zeiss, специализирующейся в области оптики, и совместно они разрабатывают очки дополненной реальности.

По слухам, Apple Glass (или как они будут называться) будут представлены в конце 2017 - начале 2018 года.

Несмотря на предыдущий провал, который случился в большей степени из-за цены гаджета и неготовности общества к нему, в 2018 также стоит ожидать обновлённую и улучшенную версию Google Glass.

По мнению исследователей, переворот в сфере гаджетов дополненной реальности случится в течении ближайшей пары лет. За это время могут появиться не только очки, но и линзы, управлять которыми можно будет голосом или зрачками.

Будущее близко, остается только немного подождать.