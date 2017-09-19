СБУ пришла с обыском в офис нескольких телеком-операторов - СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе магистрального телеком-оператора "Евротранстелеком".

Об этом Liga.net сообщил источник в компании.

По данным еще одного источника на рынке, сегодня с обысками приходили и в другие компании телеком-отрасли. Речь идет о магистральных провайдерах и операторах интернета.

Напомним, в августе этого года Высший админсуд удовлетворил кассацию "Евротранстелекома" против Национальной комиссии по вопросам регулирования связи по делу маршрутизации телефонного трафика на номера, выделенные Россией для телеком-компаний аннексированного Крыма.

Согласно материалам дела, с 10 по 30 мая 2016 года регулятор провел проверку деятельности ЕТТ, в ходе которой было зафиксировано 5 вызовов на номера, которые были незаконно выделены РФ для использования на территории оккупированного Крыма и города Севастополя.

Суд посчитал в итоге, что, согласно положению о НКРСИ, регулятор обязан разработать и внедрить алгоритм и процедуры запрета маршрутизации крымского трафика. Но он так и не сделал этого.

Напомним, в июне СБУ провела обыски у телеком-провайдера WNet.