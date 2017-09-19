Григоришин получит первоочередное право на выкуп "Турбоатома" - СМИ

Олигарх Константин Григоришин может получить первоочередное право на покупку акций крупнейшего в Украине производителя турбинного оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.

Об этом сообщает Liga.net.

Такие привилегии Григоришину достанутся автоматически, если 3 октября на собрании акционеров "Турбоатома" нынешний мажоритарный собственник - Фонд государственного имущества - проголосует за реорганизацию формы собственности предприятия из публичного акционерного общества в частное.

Согласно закону об акционерных обществах, акционеры ЧАО (в отличие от ПАО) имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами.

"Турбоатом" - одно из немногих машиностроительных предприятий, которые продолжают стабильно работать. Его выручка за 2016 год - 2,17 млрд грн, чистая прибыль - 1,06 млрд грн.

Сейчас ФГИ принадлежит 75,2% акций харьковского предприятия, подконтрольная Григоришину КУА "Сварог Эссет Менеджмент" владеет 15,3% "Турбоатома", 5,6% находятся в собственности кипрской Biscone Limited, аффилированной с российским холдингом Силовые машины Алексея Мордашова.

Еще около 1% акций завода принадлежит "Мегабанку", рассказывал ранее его совладелец и по совместительству гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин.

После преобразования "Турбоатома" в ЧАО ФГИ будет обязан предложить компаниям Григоришина и Мордашова выкупить выставляемый на приватизацию пакет по стартовой цене пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Мордашову реализовать это право вряд ли удастся. В феврале Верховная Рада приняла закон, запрещающий участие в приватизации российским инвесторам. У Григоришина, который в прошлом году получил украинское гражданство, таких проблем быть не должно.

Только в случае отказа миноритарных акционеров от выкупа акций ФГИ сможет продать госпакет "Турбоатома" третьим лицам.

В начале 2016 года Фонд государственного имущества заблокировал реорганизацию шести энергокомпаний холдинга ДТЭК из ПАО в ЧАО, проголосовав "против" на собрании акционеров.

Кроме Григоришина интерес к приватизации Турбоатома проявлял харьковский бизнесмен Александр Ярославский, который выразил готовность купить предприятие совместно с одним из крупнейших сырьевых трейдеров - корпорацией Glencore.

До сих пор нет ясности, какой пакет Турбоатома планируется выставить на продажу. Еще в феврале 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что контрольный пакет нужно оставить в собственности государства.