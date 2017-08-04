OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини п'ятниці, 4 серпня.

Про вугілля. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик розраховує, що Україна до кінця 2019 року відмовиться від вугілля антрацитової групи.

Про російські компанії. Велика російська взуттєва мережа "Kari" має намір закрити магазини в Україні.

Про податківців. Міжнародний валютний фонд розробив рекомендації щодо реформи Державної фіскальної служби.

Про тарифи. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики не змогла ухвалити проект нової методики розрахунку тарифу за послуги облгазів.

Про санкції. ЄС у п’ятницю прийме рішення про розширення санкцій проти Росії через постачання компанією Siemens турбін до анексованого Криму.

Про Мартиненка. Колишній народний депутат Микола Мартиненко в швейцарських судах безрезультатно пручається блокуванню рахунків і передачі інформації українському слідству.

Про Балчуна. Генпрокурор Юрій Луценко просить прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не продовжувати контракт із очільником "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном.

Про корупцію. "Укрзалізниця" не виявляє інтересу до участі у антикорупційних розслідуваннях в якості потерпілого.

Про Укртелеком. Апеляційний суд Києва скасував арешт акцій телекомунікаційного оператора компанії "Укртелеком".

Про Укртрансгаз. На посаду президента ПАТ "Укртрансгаз" запропонована кандидатура поляка Павла Станчака.

Текст дня.

Google vs Apple: хто формуватиме майбутнє економіки

Apple та Google — дві однаково дорогі компанії із сукупною капіталізацією 1,3 трлн дол. Проте головну відмінність між ними помічають рідко: у них різні підходи до взаємодії з акціонерами та планування майбутнього.