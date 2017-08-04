Апеляційний суд скасував арешт акцій "Укртелекома"

Апеляційний суд Києва скасував арешт акцій телекомунікаційного оператора компанії "Укртелеком".

Про це сказано в тексті рішення суду, передають "Українські новини".

Згідно з ним, представник власника майна ТОВ "ЕСУ" подав апеляцію на рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 11 квітня, яким був накладений арешт на 92, 7906% акцій "Укртелекома".

В обґрунтування своїх вимог апелянт посилається на відсутність підстав для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження щодо ТОВ "ЕСУ", оскільки посадовим особам зазначеного товариства не повідомлено про підозру.

Крім того, на думку представника, клопотання про арешт майна подано особою, що не має відповідних процесуальних повноважень.

Зокрема, апелянт посилається на положення ст. 64-2 Кримінального процесуального кодексу, згідно з яким із клопотанням про накладення арешту на майно третьої особи може звернутися тільки прокурор.

Однак, клопотання про арешт майна ТОВ "ЕСУ" подав слідчий, а не прокурор.

Також, представник "ЕСУ" указав, що розгляд клопотання про арешт акцій відбувся без повідомлення власника майна або його представників.

Колегія суддів Апеляційного суду вирішила, що орган досудового розслідування не мав достатніх підстав ініціювати арешт майна "Укртелекома", тому що жодній особі в рамках зазначеного кримінального провадження не повідомлено про підозру.

Отже, суд повністю задовольнив скаргу "ЕСУ" і скасував арешт акцій "Укртелекома". Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 13 квітня Печерський районний суд Києва заарештував акції телекомунікаційного оператора компанії "Укртелеком" і "ТриМоб".

Після цього у Ахметова заявили, що будуть судитися за "Укртелеком".

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в Інтернет.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.