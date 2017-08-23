OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини середи, 23 серпня.

Про кібератаки. Фахівці ISSP Labs зафіксували початок нової хвилі кібератак з використанням офіційного сайту компанії з розробки комплексу бухгалтерського обліку Crystal Finance Millennium.

Про Укртрансгаз. Поляка Павела Станчака обрали головою "Укртрансгазу".

Про автогаз. За період з 22 по 23 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС в Києві зросла до 16-16,5 гривні за літр.

Про Насалика. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик оскаржив у київському суді арешт своїх квартири й будинку.

Про ОПЗ. Фонд державного майна оголосив конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій ПАТ "Одеський припортовий завод".

Про приватизацію. 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго", виставлених на аукціон 23 серпня, залишилися у власності Фонду держмайна через відсутність заявок від єдиного учасника аукціону.

Про дороги. За даними Укравтодору, станом на 18 серпня 2017 року проведено ремонт на 756 кілометрах автодоріг загального користування.

Про валютні обмеження. Національний банк України скасував останні обмеження на видачу валюти з банківських рахунків.

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