Ціна на автогаз перевищила 16 гривень

За період з 22 по 23 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС в Києві виросла в середньому ще на 0,5-1 гривні за літр - до 16-16,5 гривні за літр.

Про це OilNews повідомили в Консалтинговій групі А-95.

Зокрема ціна газу KLO збільшилася на 1,05 грн/л до 16,49 грн/л, на ОККО і WOG - на 56 і 50 коп/л до 15,95 грн/л і 15,99 грн/л відповідно.

За 15,99 продає газ і SOCAR, за добу ціна виросла на 1 грн/л. Shell пропонує газ по 15,59 грн/л (+60 коп/л), БРСМ - по 15,69 грн/л (+50 коп/л), AMIC - по 15,29 грн/л (+30 коп/л).

Нагадаємо, за період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

Як повідомлялося, 22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордно високою ціною - близько 29 тисяч гривень за тонну, в результаті чого роздрібні ціни можуть вирости ще на пару гривень.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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