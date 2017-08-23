Фонд госимущества ищет оценщика пакета акций ОПЗ

Фонд государственного имущества объявил конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности для определения стоимости государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод".

Информация о начале конкурса опубликована в газете "Ведомости приватизации" от 23 августа, передает пресс-служба ФГИ.

Оценке подлежит пакет акций в количестве 795 083 903 штук, что составляет 99,567% уставного капитала общества.

Конкурс запланирован на 14:00 пятницы, 8 сентября. Документация на конкурс принимается до 17:30 4 сентября.

Как сообщалось, согласно меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина должна была принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года.

Однако правительство Украины отложило масштабную приватизацию до принятия Верховной Радой нового закона о приватизации, рассмотрение которого может состояться в сентябре.

Напомним, Украина дважды в 2016 году выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,18 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

Госбюджет 2017 года предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако по итогам первого полугодия бюджет получил лишь 0,11 млрд грн.

Фонд рассчитывает улучшить этот показатель за счет продажи во второй половине августа блокпакетов акций восьми энергокомпаний, суммарная стартовая цена которых составляет 4,1 млрд грн.

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Экономическая правда