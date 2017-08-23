Поляка Станчака обрано на посаду голови "Укртрансгазу"

Поляка Павела Станчака обрали головою "Укртрансгазу".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Контракт зі Станчаком буде укладено на 1 рік.

"Очікується, що до фактичного виконання обов'язків президента "Укртрансгазу" Павел Станчак приступить відразу після завершення формальних процедур з оформлення всіх необхідних документів", - повідомили в прес-службі.

"До того дня повноваження президента продовжить здійснювати член правління, перший віце-президент "Укртрансгазу" Мирослав Химко", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЕП повідомляла, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".

Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG.

Працював на керівних посадах у її структурному підрозділі PGNiG Technologie S.A. (польський аналог "Укргазенергосервісу" - структурної одиниці "Укртрансгазу", яка здійснює ремонти та будівництво енергетичної інфраструктури).

Як повідомляла ЕП, два місяці тому на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз" Андрієм Коболєвим була запропонована кандидатура Віллема Коппулса, але наглядова рада НАК відмовилася її затвердити.

Економічна правда