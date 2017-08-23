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Блокпакет акцій "Сумиобленерго" ніхто не викупив

Середа, 23 серпня 2017, 13:25

25% акцій ПАТ "Сумиобленерго", виставлених на аукціон 23 серпня, залишилися у власності Фонду держмайна через відсутність заявок від єдиного учасника аукціону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що торги проходили на фондовій біржі "Перспектива".

Раніше інтерес до покупки акцій "Сумиобленерго" виявляла інвестгруппа "Конкорд Капітал", яка до першого аукціону - 16 серпня - технічно не встигла зафіксувати свою заявку.

Нагадаємо, запланований на 23 серпня повторний аукціон з продажу Фондом державного майна 25% акцій ПАТ "Донбасобленерго" не відбудеться через відсутність заявок.

Детальніше про приватизацію читайте в статті: Національна лотерея: як Ахметов і "друзі Порошенка" розігрують енергетику

Блокпакет акций "Сумыоблэнерго" остался в собственности Фонда госимущества

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обленерго Фонд держмайна
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