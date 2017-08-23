Блокпакет акцій "Сумиобленерго" ніхто не викупив
25% акцій ПАТ "Сумиобленерго", виставлених на аукціон 23 серпня, залишилися у власності Фонду держмайна через відсутність заявок від єдиного учасника аукціону.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відзначається, що торги проходили на фондовій біржі "Перспектива".
Раніше інтерес до покупки акцій "Сумиобленерго" виявляла інвестгруппа "Конкорд Капітал", яка до першого аукціону - 16 серпня - технічно не встигла зафіксувати свою заявку.
Нагадаємо, запланований на 23 серпня повторний аукціон з продажу Фондом державного майна 25% акцій ПАТ "Донбасобленерго" не відбудеться через відсутність заявок.
Детальніше про приватизацію читайте в статті: Національна лотерея: як Ахметов і "друзі Порошенка" розігрують енергетику
Блокпакет акций "Сумыоблэнерго" остался в собственности Фонда госимущества
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.