Ціни на зріджений газ на українських АЗС зростають рекордними темпами. За місяць — майже на 40%. Трейдери прогнозують, що вартість LPG досягне нових максимумів, профільні експерти вважають інакше. (Рос.)

За последний месяц цена на сжиженный газ в Украине выросла почти на 40%. Так, в отдельных сетях его стоимость перевалила за 16 грн за литр, что является рекордом для данного вида топлива.

Трейдеры допускают, что LPG достигнет новых максимумов, и ожидают роста цен до 17 грн за литр. Основная проблема — дефицит ресурса.

О том, что цены на автогаз вырастут, отраслевые эксперты и участники рынка предупреждали еще в начале лета.

Подобная ситуация наблюдалась и в 2016 году, когда в сентябре цены поднялись до рекордных на тот момент 13,2 грн за литр. Тогда цены вернулись на исходные позиции, подобный сценарий эксперты предсказывают и сейчас.

ЭП разбиралась, чем был вызван резкий рост цен на газ и что будет в ближайшем будущем.

Дешевая альтернатива

Учитывая уровень доходов среднестатистического украинца, цены на бензин всегда занимали значительную часть его потребительского бюджета.

Даже когда нефть дешевеет, цены на бензин могут не реагировать. На это влияет множество факторов, основные из которых — уровень налогов и курс национальной валюты.

В связи с этим автолюбители ищут альтернативу дорогим бензину и дизелю. В большинстве случаев это сжиженный газ, который в последнее время стоил около 10 грн за литр.

Это давало возможность водителям устанавливать газобаллонное оборудование — ГБО — и переходить на пропан-бутан.

"Сейчас мы получили ситуацию, когда рост популярности этого вида топлива сыграл злую шутку. У нас рынок вырос настолько, что внутреннее производство давно не удовлетворяет потребности", — говорит аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

"Все это произошло за последние пять лет. Украинский рынок потребления сжиженного газа — один из наиболее быстрорастущих в мире", — отмечает руководитель агентства ExPro Геннадий Кобаль.

По данным Сиренко, в 2016 году в Украине каждый третий проданный литр топлива был сжиженным газом. Всего за 2016 год в стране было реализовано 1,3-1,5 млн тонн этого ресурса.

По разным оценкам, украинские производители обеспечивают 20-25% потребности в автогазе, остальное — импорт. "Еще десять лет назад Украина экспортировала сжиженный газ в Европу", — говорит Кобаль.

Традиционными поставщиками газа в Украину являются Россия, Беларусь и Казахстан.

Почему выросли цены

Все эксперты, с которыми удалось пообщаться ЭП, основной причиной роста цен на автомобильный газ называют дефицит ресурса.

"Дефицит произошел из-за ремонтов на заводах, откуда обычно поставлялся газ. В основном это российские предприятия. В конце июля дефицит составлял около трети рынка — примерно 30 тыс тонн. По итогам двух первых декад августа — примерно 20% рынка", — объясняет заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По данным директора НТЦ "Психея" Сергея Сапегина, на ситуацию на рынке повлияла остановка на плановые ремонты заводов в Беларуси.

"Несмотря на заверения, что отгрузки белорусского ресурса будут идти по плану, этот фактор оказывает психологическое давление на трейдеров. Влияет на цены и внешний рынок. Цены на нефть выросли до 50-55 долл за барр и спровоцировали рост цен на сжиженный газ, произведенный в Беларуси", — отмечает он.

В частности, говорит эксперт, на условиях DAF Brest цена на СУГ выросла с 300-330 долл за тонну до 420-440 дол за тонну. "При таком ценовом тренде внутренний рынок не успевает вырасти за внешним, что приводит к приостановке поставок и использованию имеющихся на внутреннем рынке запасов", — говорит Сапегин.

Другая причина — валюта. "С одной стороны, гривня укрепилась по отношению к доллару, с другой — ослабла по отношению к европейской валюте. Думаю, эти две составляющие в ценообразовании сжиженного газа примерно компенсируют друг друга", — полагает эксперт.

Главное — не паниковать

Что будет с ценами на сжиженный газ дальше? Эксперты единогласны: произойдет снижение. "Цены откатятся. Думаю, это произойдет уже в сентябре, как только трейдеры восполнят недостачу ресурса", — говорит Рябцев.

"Естественно, цены не будут такими высокими, — соглашается Кобаль. — Сейчас в крупном опте газ реализуется по 14 грн за литр. На АЗС стоимость может подняться до 16 грн, это максимум".

По его мнению, цена такой не останется.

"Не может газ стоить больше 1 тыс долл за тонну, когда за границей он стоит на 40% дешевле. Пройдет время, компании увидят, что есть спрос, и завезут ресурс", — считает Кобаль. Правда, добавляет он, никто спешить не будет, все захотят заработать.

Поскольку основным фактором текущего роста цены является ажиотажный спрос, то ситуативно можно ожидать любых высоких цен на него, рассказывает Сапегин.

"Однако законы экономики не обмануть, и если потребителю станет невыгодно использовать сжиженый газ как альтернативу бензину, то он не станет покупать его себе в убыток", — отмечает он.

Даже при нехватке ресурса цена на СУГ остановится на экономически обоснованном уровне, который по многолетним наблюдениям не может превышать 60% от высокооктанового бензина, объясняет эксперт. По его словам, при текущих средних уровнях цен на высокооктановый бензин это около 14 грн за литр сжиженного газа.

"Если бензины не начнут расти в цене (сейчас наблюдается некоторое их удешевление. — ЭП), то после текущего подорожания газа цены на него должны вернуться к этому уровню. Главное — не паниковать", — заявил Сапегин.

По его словам, при текущей средней розничной цене 14,61 грн за литр газа уже есть потенциал для снижения цены на 3 грн за литр, но это произойдет только при насыщении рынка.

К слову, ресурса не хватает не только в Украине, и это еще один важный фактор, который не позволит покрыть образовавшийся дефицит в краткосрочной перспективе.

Кроме того, осень — период активного контрактования поставок сжиженного газа в европейские станы. "По этой причине ситуация с дефицитом ресурса для Украины сохранится до конца года", — считает Сапегин.