Пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" зростає і це змушує його керівництво дбати про розширення інфраструктури. ЕП представляє сім об'єктів, на яких команда "Борисполя" планує зосередитися протягом найближчих п'ятьох років.

За підсумками 2016 року "Бориспіль" посів третє місце в рейтингу європейських аеропортів за темпами зростання кількості пасажирів. Результати роботи за першу половину 2017 року теж вражають: зростання сягнуло 30%.

Динаміка пасажиропотоку в "Борисполі" зрозуміла. У 2017 році підприємство планує обслужити 10 млн пасажирів, а протягом найближчих п'яти років — досягнути позначки 25 млн пасажирів на рік.

Основну роль у зростанні відіграє базовий перевізник аеропорту — компанія МАУ олігарха Ігоря Коломойського. Недавно вона опинилася в епіцентрі скандалу з лоукостом Ryanair, через який у "Борисполі" ледь не "полетіли голови".

"МАУ в найближчі роки планує суттєво збільшити пасажиропотік і до 2023 року збільшити флот до ста літаків. Як базовий аеропорт ми повинні створювати умови для пасажирів. Також ми чекаємо на інші авіакомпанії, які цікавляться українським ринком", — розповідає заступник гендиректора аеропорту Євген Дихне.

Через очікуване зростання пасажиропотоку "Бориспіль" планує до 2022 року реалізувати низку інфраструктурних проектів для збільшення пропускної спроможності аеропорту.

ЕП представляє сім об'єктів, на яких команда "Борисполя" планує зосередитися протягом найближчих п'ятьох років і на які планується витратити понад 10 млрд грн.

Розширення зони отримання багажу

В аеропорту планується створити окрему зону видачі багажу для пасажирів внутрішніх рейсів. Вартість проекту — близько 28 млн грн. Одноповерхову споруду багажного відділення прибудують до будівлі терміналу D.

У наземній частині будуть розташовані технологічні приміщення доставки та видачі багажу і реконструйована зона медпункту. У підземній частині буде технічний тунель.

"Обсяги багажу і число пасажирів зростають. Зараз пасажири внутрішніх і міжнародних рейсів отримують багаж в одному місті. Цей проект дозволить використовувати п'ять каруселей, які є, для обробки багажу пасажирів міжнародних рейсів", — розповідає головний інженер "Борисполя" Олександр Нестеренко.

За його словами, роботи планують завершити найпізніше у травні 2018 року.

Розширення "серця" аеропорту

Також керівництво аеропорту вирішило реконструювати центральну частину терміналу D — процесор. Це місце, де відбувається реєстрація пасажирів, отримання багажу, паспортний контроль та контроль безпеки. Вартість проекту — 2 млрд грн.

"Зараз триває вибір організації, яка здійснюватиме проектування. Плануємо почати будівельні роботи наприкінці другого — на початку третього кварталу 2018 року. Загальна площа будівлі становитиме 25 тис квадратних метрів", — каже заступник директора з операційної діяльності "Борисполя" Микола Корніяка.

За його словами, це дозволить підвищити пропускну здатність аеропорту на 4 тис пасажирів на годину. Нинішній процесор дозволяє обслуговувати 6 тис пасажирів.

Передбачено три рівні терміналу. На першому рівні буде багажне відділення обробки багажу на відліт, зона отримання багажу, службові і технічні приміщення. На другому — офіси, зони обслуговування персоналу, загальні площі, комерційні зони. На третьому — зони обслуговування пасажирів на відліт, комерційні зони та офіси.

"Будуватимемо на паркувальному майданчику. Роботи сплановані так, щоб не завадити іншим процесам. Планується, що на той момент вже буде реалізований проект з парковкою. Тож коли ми почнемо будівництво процесора, у нас вже буде вільне місце", — сказав Корніяка.

Створення додаткових виходів

Також "Бориспіль" планує витратити 47,3 млн грн на три додаткові виходи на посадку на зразок Bus Gate. Спроектує їх ТОВ "Альтіс-констракшн" за 419 тис грн.

"Нам це дає шість додаткових рейсів на годину, які ми зможемо обслужити в терміналі D. Це близько 1,2 тис пасажирів залежно від того, який тип повітряного судна використовується і яке буде завантаження", — пояснює Корніяка.

За його словами, компанія планує почати будівельні роботи наприкінці серпня 2017 року, а завершити — протягом наступних шістьох місяців.

Розширення зони обслуговування

Термінал D був створений як тупиковий. Він не був розрахований на обслуговування нинішньої кількості трансферних пасажирів — близько 780 осіб на годину. Проект у трансферній зоні передбачав три пункти контролю на авіаційну безпеку, тобто пропускна спроможність становила 450 пасажирів на годину.

Зараз планується встановити сім додаткових пунктів контролю на авіаційну безпеку, що збільшить пропускну спроможність до 1,5 тис трансферних пасажирів на годину.

"Процеси в цій зоні будуть побудовані так, що пасажири не стоятимуть на місці", — запевняє заступник гендиректора з авіаційної безпеки Микола Хлівний.

"Вони будуть рухатися, черга не буде накопичуватись в жодній точці перевірки. Пасажири отримуватимуть візуальну інформацію про підготовку до проведення контролю з екранів моніторів та усну — від працівників аеропорту", — додає він.

Роботи над цим проектом уже ведуться. Ціна договору становить 119,95 млн грн, підрядник — "Альтіс-констракшн".

Розширення пасажирської галереї

Протягом трьох років "Бориспіль" планує завершити ще один проект: розширення пасажирської галереї терміналу. Орієнтовна вартість становить 3,5 млрд грн.

Реалізація проекту забезпечить розширення галереї орієнтовно на 375 м. Це дозволить облаштувати вісім додаткових виходів на посадку через стаціонарні авіамости, створить додаткові комерційні площі, підвищить рівень обслуговування.

"У пікові навантаження ми зможемо обслуговувати 3,7 тис пасажирів, тобто отримаємо плюс 700 пасажирів", — сказав Дихне. За його словами, будівництво перону також дозволить більш оперативно обслуговувати авіакомпанії.

"Ми плануємо скоротити час обслуговування авіакомпаній з гарантованих 40 хвилин, які ми даємо, до необхідних 25-30 хвилин. Це дуже важливо, це вимога ринку, компаній, які хочуть літати до України", — розповідає заступник гендиректора.

Проектна документація уже проходить експертизу. Генеральний проектувальник ПрАТ "Аеробуд" отримало 2,7 млн грн. Генпідрядник буде відібраний на конкурсі.

Реконструкція злітно-посадкової смуги

Аеропорт "Бориспіль" має дві злітно-посадкові смуги. Друга льотна зона, яка була введена в експлуатацію у 1971 році, використовується як резервна.

У "Борисполі" кажуть, що зростання попиту на пасажирські перевезення призведе до того, що в найближчі п'ять років однієї смуги буде недостатньо. Уже зараз слід почати технічну підготовку до реконструкції або будівництва другої льотної зони.

Дихне заявляє, що без точних розрахунків наразі важко назвати вартість будівництва злітно-посадкової смуги, але орієнтовна сума становить 8 млрд грн. "Напевно, доведеться взяти кредит, оскільки за свої кошти ми не зможемо збудувати об'єкт за два будівельні сезони", — заявив заступник керівника підприємства.

"Якщо аеропорт буде розвиватися з нинішньою динамікою, то за п'ять років ми досягнемо піку — 25 млн пасажирів на рік. Для цього необхідно експлуатувати дві злітні смуги", — пояснив директор державного проектного інституту "Украеропроект" Кирило Новіков. За його оцінкою, злітна смуга може бути готова до 2023 року.

"Вже зараз треба починати підготовку проектної документації. Для такого об'єкта два будівельні сезони — дуже добре. Тобто якщо за два роки ми приступаємо до будівництва, то до 2023 року злітно-посадкова смуга буде готова", — заявив Новіков.

Будівництво паркінгу в "Борисполі"

Недобудований паркінг — перше, що бачать туристи, які прилітають до країни. Його будівництво тривало з весни 2011 року до літа 2014 року. Підрядник не завершив роботи і не законсервував об'єкт. Паркінг планується розбити на кілька черг.

Перша черга — центральний блок і південна частина, яку планують запустити до літа 2018 року. Це дві третини від загального обсягу проекту і понад 1 тис місць для паркування. Другий етап планується закінчити до кінця 2018 року, пояснює комерційний директор "Борисполя" Георгій Зубко.

Загальна кількість місць для паркування становитиме понад 2 тис. "Ми розуміємо, що така кількість не дасть комерційної ефективності. Площі простоюватимуть. Ми працюємо над тим, щоб переглянути концепцію другої черги", — розповідає Зубко.

"Скоріш за все, на першому поверсі з'явиться повноцінний автовокзал, де будуть перони для автобусів. Точно будуть офісні і торгові площі. Можливо, буде і невеликий готельний комплекс для відпочинку", — каже комерційний директор.

Загальна вартість паркінгу становить 439,629 млн грн, площа ділянки — 3 га.