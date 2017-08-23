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Годовой план по ремонту дорог выполнен на 22% - Мининфраструктуры

Среда, 23 августа 2017, 14:30

По данным Укравтодора, по состоянию на 18 августа 2017 года проведен ремонт на 756 километрах автодорог общего пользования.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

"Также проведен ямочный ремонт 6,3 млн кв. м дорог, что позволило обеспечить проезд на 40 тыс. км автодорог общего пользования", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, 15 августа Гройсман анонсировал строительство двух дорог на восток Украины, но позже пояснил, что речь идет не о строительстве "с нуля", а только о ремонте автомагистралей.

Президент Петр Порошенко ставит задачу увеличить расходы из бюджета на ремонт и строительство дорог в Украине с 10 миллиардов гривен в 2016 году до 30 млрд в 2018-м.

Отметим, что общая протяженность автомобильных государственных дорог в Украине составляет 169,5 тысяч км, из них около 50 тысяч нуждаются в ремонте. Также существует 250 тысяч км улиц городов, за состояние которых отвечают местные органы власти.

Экономическая правда

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дороги Мининфраструктуры
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