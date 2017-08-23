Годовой план по ремонту дорог выполнен на 22% - Мининфраструктуры
По данным Укравтодора, по состоянию на 18 августа 2017 года проведен ремонт на 756 километрах автодорог общего пользования.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
"Также проведен ямочный ремонт 6,3 млн кв. м дорог, что позволило обеспечить проезд на 40 тыс. км автодорог общего пользования", - отметили в министерстве.
Как сообщалось, 15 августа Гройсман анонсировал строительство двух дорог на восток Украины, но позже пояснил, что речь идет не о строительстве "с нуля", а только о ремонте автомагистралей.
Президент Петр Порошенко ставит задачу увеличить расходы из бюджета на ремонт и строительство дорог в Украине с 10 миллиардов гривен в 2016 году до 30 млрд в 2018-м.
Отметим, что общая протяженность автомобильных государственных дорог в Украине составляет 169,5 тысяч км, из них около 50 тысяч нуждаются в ремонте. Также существует 250 тысяч км улиц городов, за состояние которых отвечают местные органы власти.
Экономическая правда
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