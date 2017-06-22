OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 22 червня.

Про енергоефективність. Верховна Рада ввела обов'язкову сертифікацію енергоефективності будівель і об'єктів будівництва.

Про бюджет. Верховна Рада має намір збільшити доходи держбюджету-2017 на 26 мільярдів гривень.

Про пенсійну реформу. Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду пакет законопроектів за пенсійною реформою.

Про міністра фінансів. Частина депутатів комітету з питань податкової та митної політики вимагає від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про газ. "Нафтогаз" може відновити закупівлі газу у "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу.

Про Приватбанк. Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання банку неплатоспроможним та його націоналізації, заявила заступник глави Національного банку Катерина Рожкова.

Про ProZorro. До кінця поточного року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на ProZorro всі активи банків, що знаходяться під його управлінням.

Про Яндекс. Додаток Яндекс.Карти обійшов блокування і відновив роботу в мережах українських мобільних операторів.

Про аудит банків. Національний банк України хоче позбавити компанію PwC права проводити аудит українських банків і проситиме Аудиторську палату заборонити PwC займатися аудитом в Україні.

Тексти дня:

Чому Україна щороку провалює приватизацію

Уряд досі не написав стратегії приватизації, метою якої було би створення максимальної цінності для економіки: збільшення ВВП, створення компаній та робочих місць. Натомість уряд готує щорічний план продажу активів з єдиною метою: отримати кошти для наповнення річного бюджету.

Співчуття як стиль керування, або Чому Ілон Маск став найкращим босом у світі

Ілон Маск займається бізнесом у сфері революційних і надсучасних технологій. Збоку все виглядає так, ніби йому це дається з легкістю. Це ніяка не магія. Це грамотний, емоційно-орієнтований і науково-обґрунтований менеджмент.