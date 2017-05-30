OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини вівторка, 30 травня.

Про митницю. Nike, iPhone і ще 1 146 торгових марок більше не пропустить українська митниця. З повним списком можна ознайомитись тут.

Про Укрспирт. Сьогодні вранці в Києві застрелили екс-директора "Укрспирту".

Про ЄС. Нідерланди ратифікували угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Про обшуки. ДФС обшукує офіс розробника електронного декларування.

Про Приватбанк. На докапіталізацію Привату потрібно ще майже 40 мільярдів гривень. E&Y в своєму аудиті назвали більшу суму.

Про газ. Очільник "Укргазвидобування" вважає, що до 2020 року Україна досягне газової незалежності.

Про Насірова. Відсторонений керівник фіскальної служби просить відпустити його за кордон.

Про Курченка. Прокуратура підозрює бізнесмена у створенні злочинної організації.

Про Тігіпка. Тігіпко вирішив купити збанкрутілий банк Мартиненка.

Про Ахметова. "Метінвест" Ахметова наростив виручку на 43%.

Тексти дня.

"Кому винен — усіх прощаю". Як Кабмін "дарував" внутрішній борг наступникам

Уряд схвалив реструктуризацію, яка дозволить заощадити на обслуговуванні внутрішнього держборгу тільки в 2017 році понад 10 млрд грн. Частину коштів планується направити на дороги. За рахунок чого це вдалося зробити, чи буде економія?

З "хрущівки" в новобудову. Як Києву позбутися старого житла

Дедалі гострішою для столиці стає проблема реконструкції житлового фонду. Що про це думає держава і чи є перспективи у таких проектів?