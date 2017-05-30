Тігіпко вирішив купити збанкрутілий банк Мартиненка

Таскомбанк подав до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заявку на покупку неплатоспроможного Діамантбанку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент у нас є тільки один кваліфікований інвестор - це Таскомбанк. Пан Ходачук (колишній голова Діамантбанку) веде не дуже зрозумілу нам гру. Його ділова репутація зіпсована і претендувати він не може ні на що", - заявив директор-розпорядник ФГВФО Костянтина Ворушиліна.

За його словами ТАСкомбанк зацікавлений у купівлі банку повністю - і активів і пасивів.

"Зараз ця пропозиція розглядається. Сподіваємося, що надійдуть ще", - підкреслив Ворушилін.

23 травня голова правління неплатоспроможного Діамантбанку Олег Ходачук повідомив, що заявка на перехідний банк на базі Діамантбанку подана інвестором.

При цьому Ходачук підкреслив, що подальший розвиток подій залежить від інвестора та Фонду гарантування вкладів.

Як повідомлялося, Національний банк 24 квітня визнав Діамантбанк неплатоспроможним, посилаючись на те, що фінустанова станом на 1 квітня не забезпечила досягнення встановленого центробанком мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу на рівні 5%.

Слідом за рішенням Нацбанку ФГВФО в цей же день ввів тимчасову адміністрацію строком на один місяць - до 23 травня 2017 року.

Станом на 24 квітня фізичними особами - власниками істотної участі в Діамантбанку були Давид Жванія, Ігор Крез, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко.

Міноритарним акціонером банку є екс-народний депутат Микола Мартиненко, який пов'язав визнання банку неплатоспроможним з висунутими на його адресу звинуваченнями з боку Національного антикорупційного бюро і подальшим його затриманням.

Ходачук також назвав основною причиною неплатоспроможності банку затримання Мартиненко. Він нагадав, що в середині березня банк зареєстрував випуск додаткової емісії на 750 млн грн, участь в розміщенні якої планував брати як сам глава правління, так і Мартиненко.

Діамантбанк зареєстрований в листопаді 1993 року. Згідно з даними Нацбанку, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів (7,414 млрд грн) Діамантбанк займав 24-е місце серед 93 українських банків.

За інформацією ФГВФО, загальна сума можливого відшкодування вкладникам в рамках гарантованої суми (200 тис. грн), згідно зі звітністю банку, становить майже 1,3 млрд грн.

На початок 2017 року всі кошти клієнтів в банку становили 4,49 млрд грн, в тому числі фізосіб - 2,08 млрд грн.