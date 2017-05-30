На докапіталізацію Приватбанку необхідно ще майже 40 мільярдів
На даному етапі на докапіталізацію державного Приватбанку необхідно 38,9 млрд гривень.
Про це ЕП повідомив колишній заступник міністра фінансів Ігор Уманський.
"У квітні Валерія Гонтарева оцінювала необхідність докапіталізації Привату в 30 млрд гривень", - пише в статті на ЕП Галина Калачова.
За словами Уманського, на докапіталізацію потрібно 38,9 млрд гривень, при тому, що EY в своєму аудиті сказали про 57 млрд гривень.
"Але на даному етапі сума, яка "горить" і вимагає термінового формування резервів - це 38,9 млрд гривень. Наглядова рада Привату затвердила її на своєму останньому засіданні", - повідомив екс-заступник міністра фінансів.
18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв рішення про націоналізацію "Приватбанку"і купівлі Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.
Читайте також: "Кому винен — усіх прощаю". Як Кабмін "дарував" внутрішній борг наступникам
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.