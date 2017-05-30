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"Метінвест" Ахметова наростив виручку на 43%

Вівторок, 30 травня 2017, 11:16

Виручка Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", в березні 2017 року зросла на 42,9% в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року - до 663 млн доларів.

Про це свідчать попередні неаудовані консолідовані результати фінансової звітності компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними, показник EBITDA за підсумками березня становив 96 млн доларів, що на 5,5% краще показником березня-2016.

У порівнянні з попереднім місяцем "Метінвест" збільшив виручку на 10,9% при скороченні EBITDA на 36,4%.

З урахуванням попередніх звітів в цілому за перший квартал 2017 року виручка компанії становила 1,853 млрд доларів, на 44% перевищивши показник першого кварталу минулого року, тоді як EBITDA підскочила в 3,4 рази - до 402 млн доларів.

Згідно зі звітом, EBITDA гірничодобувного дивізіону в березні виявилася негативною на рівні 23 млн доларів, тоді як в березні минулого року цей дивізіон спрацював з EBITDA 29 млн доларів.

EBITDA за березень-2017 металургійного дивізіону групи становила 174 млн доларів у порівнянні з 60 млн доларів у березні 2016 року, тоді як внутрішньо групові продажі в березні цього року сформували негативну EBITDA в 50 млн доларів проти позитивної EBITDA в 8 млн доларів в березні минулого року.

Нагадаємо, 15 березня  Метінвест заявив про повну втрату контролю над роботою всіх своїх активів на тимчасово неконтрольованій території.

Зокрема, ПрАТ "Єнакіївський металургійний завод" (включаючи його Макіївську філію - ПрАТ "Макіївський металургійний завод"), ПрАТ "Єнакіївський коксохімпром", ПрАТ "Харцизький трубний завод", ПрАТ "Комсомольське рудоуправління", ПрАТ "Краснодонвугілля", ПрАТ "Донецьккокс" та Спільне українсько-швейцарське підприємство ТОВ "Метален".

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

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Метінвест Ахметов
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