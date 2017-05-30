Українці ризикують не отримати з-за кордону більше тисячі брендів

Українська митниця перестала пропускати деякі посилки з товарами, які були придбані в зарубіжних інтернет-магазинах.

Про це повідомляє cервіс OpenDataBot з посиланням на itc.ua.

Як зазначається, це відбувається на підставі переліку об'єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.

В повідомленні зазначається, що "якщо нічого не зміниться, в українських магазинах піднімуться ціни, а покупки за кордоном стануть ризикованими".

До списку торгових марок, які може перестати пропускати митниця, увійшли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi та інші.

В списку навіть дочірні підприємcтва Roshen. Повний список можна подивитись тут.

Нагадаємо, що митниця вже почала затримувати посилки з Meizu і Xiaomi.

Від редакції: Текст новини виправлено. ЕП просить вибачення у читачів за розміщення неперевіреної інформації щодо планів митниці зупиняти абсолютно всі товари, про що йшлося у відповідній новині. Це є правдою лише частково. Наразі українська митниця затримує тільки деякі з товарів і поки що не йдеться про повну заборону.