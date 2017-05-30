Всі розділи
Укр / Рус

Українці ризикують не отримати з-за кордону більше тисячі брендів

Вівторок, 30 травня 2017, 16:41
 

Українська митниця перестала пропускати деякі посилки з товарами, які були придбані в зарубіжних інтернет-магазинах.

Про це повідомляє cервіс OpenDataBot з посиланням на itc.ua.

Як зазначається, це відбувається на підставі переліку об'єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.

В повідомленні зазначається, що "якщо нічого не зміниться, в українських магазинах піднімуться ціни, а покупки за кордоном стануть ризикованими".

До списку торгових марок, які може перестати пропускати митниця, увійшли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi та інші.

В списку навіть дочірні підприємcтва Roshen. Повний список можна подивитись тут.

Нагадаємо, що митниця вже почала затримувати посилки з Meizu і Xiaomi.

Від редакції: Текст новини виправлено. ЕП просить вибачення у читачів за розміщення неперевіреної інформації щодо планів митниці зупиняти абсолютно всі товари, про що йшлося у відповідній новині. Це є правдою лише частково. Наразі українська митниця затримує тільки деякі з товарів і поки що не йдеться про повну заборону.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Nike iPhone митниця
Матеріали за темою
Apple та Nike розробили лімітовану версію Apple Watch 23 квітня 2017, 16:09
Nike представила кросівки з автоматичним зашнуровуванням 17 березня 2016, 12:28
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті