OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Найголовніше про сьогоднішні санкції

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Зокрема, санкції передбачають блокування доступу до соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники". Доступ заблокований в рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group.

Всього у ВКонтакте щомісяця заходить 15,8 млн користувачів. 9,5 млн користувачів заходить в Однокласники. Для прикладу, місячна аудиторія Facebook за даними сайту Watcher станом на кінець листопада 2016 року, становила 7,2 млн осіб.

При цьому, здійснення блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, на даний момент неможливе технічно, повідомив голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко.

Відреагували і інтернет-провайдери.

Директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов заявив, що "Укртелеком" вже почав блокувати російські ресурси.

Інтернет-провайдер "Ланет" може протягом декількох хвилин заблокувати сайти, які потрапили під дію санкцій.

В Тріолані ще не знають, як технічно заборонити російські сайти.

Економічні санкції, запроваджені президентом Петром Порошенком, поширюються на відому компанію-постачальника ERP-систем ТОВ "1С" та низку інших IT-компаній.

Указ президента, який передбачає блокування Яндексу, Вконтакте та Mail.Ru, вступить в силу після офіційної публікації в ЗМІ.

Також, під санкції потрапили аеропорт "Сімферополь", Кримська залізниця, Федеральна вантажна компанія і ряд транспортних компаній.

Так, указом встановлено, що укази президента не пізніше як у 15-денний строк після їх прийняття і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях - "Офіційному віснику України" або газеті "Урядовий кур'єр".