OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Головні економічні новини за вихідні.

Про Мартиненко. Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Також Солом'янський райсуд м.Києва відпустив першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Перелому під особисту поруку кількох народних депутатів.

Про пенсійний вік. "Пенсії дуже-дуже низькі, їх реальний розмір був зменшений інфляцією. Є необхідність їх збільшення, але це повинно відбуватися паралельно з параметричними змінами у пенсійній системі, які дозволять відновити фінансову життєздатність. Таким чином, так, підвищення низького віку виходу на пенсію, підвищення ефективного пенсійного віку - критично важливо", - заявив директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен.

Про ринок землі. Першим етапом запуску ринку землі має стати запуск продажу прав оренди на земельні ділянки для сільськогосподарських потреб.

Про ЗВТ з Китаєм. Посол Китайської Народної Республіки Ду Вей заявляє, що його країна готова розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Україною в разі надходження відповідної пропозиції.

Про вантажні перевезення. З початку року транспортні підприємства перевезли 153 мільйони тонн вантажів, що на 8,4% більше показників відповідного періоду 2016 року.

Про Промінвестбанк. Російський Внєшекономбанк вже отримав і розглядає чотири пропозиції від потенційних покупців Промінвестбанку.

Про США та Україну. США почали антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевої катанки з вуглецевої і легованої сталі з України.

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Концепція Industry 4.0. Яким світ буде через 10 років

Можна буде надрукувати 3D органи під себе, як запчастини на авто. Будуть вирощувати не тварину, щоб отримати м'ясо, а одразу м'ясо. Домашня ферма буде вбудована прямо в кухню звичайної квартири.