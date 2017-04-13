Нацбанк снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что потребительская инфляция в марте 2017 года составила 15,1% в годовом измерении. Рост цен ускорился в основном вследствие эффекта базы сравнения и увеличение производственных затрат.

"Фактическое ускорение потребительской инфляции было ожидаемым и одновременно ниже траектории прогноза Нацбанка, который был опубликован в Инфляционном отчете в январе 2017 года. Тогда Национальный банк ожидал, что в марте инфляция ускорится до 16,4% годовых", - говорится в сообщении.

"Фундаментальные факторы инфляции оставались контролируемыми. Умеренная фискальная и монетарная политика и улучшение инфляционных ожиданий сдерживали ускорение базовой инфляции (6,3% в годовом измерении в марте 2017 года)", - сообщает пресс-служба.

В НБУ сообщили, что дальнейшее смягчение монетарной политики зависит от снижения рисков для ценовой стабильности на прогнозном горизонте.

Снижение учетной ставки до 13% утверждено решением правления Национального банка от 13 апреля 2017 №232-рш "О размере учетной ставки".

Напомним, 2 марта правление Нацбанка решило не менять учетную ставку и оставило ее на уровне 14% годовых.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Экономическая правда