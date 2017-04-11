OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 11 квітня.

Про пенсії. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в рамках пенсійної реформи буде підвищено пенсії для 9 млн пенсіонерів та скасовано оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

А у пенсійній реформі, яку Кабінет міністрів подасть на розгляд парламенту, немає жодного параметра про підвищення пенсійного віку.

Про конфіскацію вугілля. Президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони має намір порушити питання про конфіскацію вугілля, видобутого на окупованих територіях, який намагатимуться продавати в Україні під виглядом російського або іншого походження.

Про ТЕС. 11 квітня зупинена робота Криворізької ТЕС, що входить в холдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова. Раніше через необхідність економити вугілля в Україні зупинили роботу Трипільська і Зміївська ТЕС, що входять в державне ПАТ Центренерго, і Придніпровська ТЕС, що входить в ДТЕК.

Про ДТЕК та Крим. ПАТ "ДТЕК Крименерго" почав процедуру вирішення інвестиційного спору з Російською Федерацією в рамках Угоди між Кабінетом міністрів і урядом РФ про взаємний захист інвестицій.

Про РФ та ОРДЛО. Залізна руда російської компанії "Сєвєрсталь" може бути переправлена на захоплені бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" Єнакіївський і Алчевський метзаводи.

Про зобов’язання перед МВФ. Україна зобов'язалася перед МВФ з 1 серпня 2017 року ввести абонплату за підключення до послуг централізованого опалення.

Про "Нафтогаз". За результатами 2016 року НАК "Нафтогаз України" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень, який було забезпечено переважно прибутком від транзиту.

А ще взаємні претензії російського "Газпрому" і "Нафтогазу України" за договором купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд і 17,9 млрд доларів.

Про Гройсмана та Тимошенко. У разі, якщо Стокгольмський арбітраж винесе рішення не на користь НАК "Нафтогаз" за позовом "Нафтогазу" до російського "Газпрому" щодо контракту на закупівлю газу, доведеться передати Юлію Тимошенко у Росію замість грошей, заявив Володимир Гройсман.

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